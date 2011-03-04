به گزارش خبرگزاری مهر، طرح احداث این کارخانه با هدف تولید 2.4میلیون تن کلوخه سنگ آهن (آگلومره) در سال ،به اجرا در آمده است که در آینده نزدیک پس از اتمام دوره راه اندازی سرد ،آماده افتتاح خواهد شد.

حسن پلارک رئیس هیئت عامل ایمیدرو در این برنامه که استاندار اصفهان و جمعی از مسئولان محلی نیز حضور داشتند، گفت: خوشبختانه از زمان مدیریت جدید در این مجموعه، پروژه های توسعه این شرکت با قدرت ادامه پیدا کرد ه بطوریکه امروز شاهد به ثمر نشستن این پروژه ها هستیم .

همچنین مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان نیز اظهارداشت: این طرح در مجموعه طرحهای توازن ذوب آهن قرار دارد که تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

صفرعلی براتی تصریح کرد: هم اکنون تقریبا ظرفیت تولید فولاد مذاب شرکت به 6/3 میلیون تن در سال رسیده است که برای جذب کامل آن باید پروژه بهسازی و نوسازی بخش فولادسازی این شرکت به اتمام برسد.

برای راه اندازی پروژه مذکور بیش از 75 هزار متر مکعب خاکبرداری ؛ 1900 تن آرماتور بندی و30 هزارتن بتن ریزی انجام شده است، همچنین تجهیزات مکانیکی و برقی ساخت داخل این پروژه 12200 تن ، وزن تجهیزات مکانیکی وبرقی ساخت خارج آن 3500 تن و وزن اسکلت فلزی ساختمانی پروژه مذکور 3800 تن است.

