ایجاد بازارچه های محصولات آبزی در شهرها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در سراب، محمد صمد زاده صبح یکشنبه در همایش مصرف آبزیان و نقش آن در ارتقای سلامت غذایی افزود: طبق اعلام سازمان خواربار کشاورزی جهانی (فائو) هر فرد باید روزانه 29 گرم پروتئین دریافت کند که 30درصد آن با منشاء حیوانی باشد.

وی افزود: در برنامه توسعه پنجم کشور سهم آبزیان از سبد پروتئینی هر فرد به 4.55 گرم ارتقا خواهد یافت در حالی که رقم فعلی 2.55 گرم است.

مدیر امور شیلات استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه همینک 600هزارتن تولید محصولات آبزیان در کشور داریم پیش بینی کرد این رقم تا پایان برنامه پنجم به یک میلیون تن برسد.

صمد زاده با تاکید بر نقش آبزیان در سلامت غذایی مردم اظهارداشت: با گسترش فن اوری های نوین از هر مترمکعب آب با توجه به کیفیت آن 25-90کیلو گرم ماهی به دست می آید.

سخنران همایش نقش آبزیان در سلامت غذایی مردم با اشاره به اینکه ماهی فقط از آب به عنوان محیط زیست خود استفاده می کند خواستار برنامه ریزی برای بهره گیری از رودخانه ها، قنات، چشمه ها و چاه های آب در جهت آبزی پروری شد.

مدیر امور شیلات جهاد کشاورزی استان با اعلام اینکه در حال حاضر در جهان 1.3 صید جهانی را آبزی پروری تشکیل می دهد تصریح کرد: رویکرد جهانی به سمت برابر سازی میزان صید با ابزی پروری در بیست سال آینده است.

صمد زاده با اشاره به آمارهای آذربایجان شرقی در زمینه موضوع ابزی پروری گفت: در استان ابزی پروری از سال 73تا 89 از 391 تن به سه هزار و 700 تن افزایش یافته است و هفت هزار و 500 هکتار در استان تحت پوشش آبزی پروری قرار داشته و 270مزرعه پرورش ماهی وجود دارد.

وی ادامه داد: برای اولین بار در کشور پرورش ماهی در قفس در شهرستان سراب طرح ریزی و به نام این شهر ثبت شده است.

صمد زاده با اشاره به اینکه ماهی سراب از نوع بهترین کیفیت برخورداراست از تولید 670 تن ماهی در سراب خبرداد که 20درصد کل تولیدی استان را تشکیل می دهد.

مدیر شیلات جهاد کشاورزی استان پیشنهاد داد به منظور عرضه محصولات مطمئن و سالم ابزی به مردم و نیز نظر به گسترش استفاده از آبزیان در سفره های غذایی مردم در آینده در طرح تفضیلی شهرها مراکز و بازارچه های ارائه این محصولات در نظر گرفته شود.

در ابتدای همایش، محمد رضا بیرامی فرماندار سراب گفت: این شهرستان در حال حاضر رتبه دوم تولید آبزیان را در استان دارا است.

وی افزود:منطقه سراب با دارابودن 17رودخانه دائمی، 100چشمه و قنات و 1200حلقه چاه پتانسیل لازم را برای آبزی پروری دارد و باید در این زمینه سرمایه گذاران وارد عمل شوند تا تولید محصولات ابزی را در منطقه افزایش دهند.

گفتنی است همایش یک روزه آبزیان و نقش آنها در ارتقای سلامت غذایی مردم با حضور صاحب نظران و کارشناسان استان و همکاری اداره جهاد کشاورزی سراب و مرکز بهداشت سراب در سالن اموزش و پرورش این شهر برگزارشد.