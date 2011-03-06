به گزارش خبرنگار مهر از قم، علی نیک، ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر قم براساس تکلیف سازمانی و به جهت ارائه خدمات مناسب و مطلوب به زائرین و مجاورین حرم کریمه اهل بیت‌(س) در ایام نوروز سال ۱۳۹۰ با انجام برنامه ریزی و نظارت بیشتر سعی در ارائه مطلوب خدمات دارد.



وی آماده باش پرسنل اداری و بازرسی و لغو مرخصی در این ایام، آماده باش واحدهای گشت و بازرسی شرکتهای حمل ونقل درون شهری، استقرار خودروهای گشت و بازرسی در پایانه‌های ورودی و خروجی شهر صدور کارتکس برای هزار دستگاه انواع تاکسی خطی و گردشی در هسته مرکزی، آماده باش شبکه‌های بی‌سیم و لغو مرخصی‌ها و افزایش ناوگان تاکسی خطوط منتهی به هسته مرکزی شهر را از جمله خدماتی عنوان کرد که برای ایام نوروز تدارک دیده شده است.