کنترل قند خون بیماران با ابداع جدید محقق ایرانی دانشگاه پوردو

به گزارش خبرگزاری مهر، این حسگر انکساری از رشته هایی از مواد ژلاتینی ساخته شده است که هیدروژل نام داشته و می تواند متناسب با نوع اسیدی بودن محیط منبسط شده و یا با محیط تعامل داشته باشد.

بابک ضیائی محقق ایرانی دانشگاه پوردو به همراه تیمی دیگر از دانشمندان که بر روی موضوعی مشابه مطالعه می کردند، همکارانش در این مطالعه دریافت این حسگرها می توانند برای تعیین دقیق میزان pH یا میزان اسیدی یا قلیایی بودن محیط استفاده کرد تا به این شیوه درباره مواد مختلفی که در یک محیط مایع وجود دارند، اطلاعات کافی به دست آورد. طراحی ساده این حسگرها نسبت به دیگر حسگرهای در دست تولید، کاربرد آن را افزایش می دهد.

به گفته "ساوران" مدیر گروه مکمل گروه ضیائی در این پروژه حسگرهایی که امروزه تولید می شوند از طراحی فوق العاده ای برخوردارند اما بسیار پرهزینه بوده و استفاده از آنها نیازمند نیروهای ماهر و حرفه ای است.

کاربردهای مطرح شده برای این حسگرهای بسیار حساس کنترل محیط زیست و آبراه های حیاتی و همچنین کنترل میزان قند خود در بدن انسانها اعلام شده است.

هیدروژل انعطاف پذیر قابل انحلال در یکسری از رشته ها به نام "شبکه انکساری" فرم می گیرد که در لایه ای از طلا پوشیده شده است. این نوارهای آغشته به طلا متناسب با میزان اسیدی یا قلیایی بودن محیط منبسط شده و یا واکنش نشان می دهند.

عملکرد این حسگرها بر اساس تجزیه نور لیزر بازتاب داده شده توسط لایه طلایی است. این بازتابها با یکدیگر تعامل داشته و الگوی انکساری به وجود می آورند که متناسب با ارتفاع رشته های هیدروژل با یکدیگر متفاوتند. الگوی انکسار کوچکترین تغییرات در حرکات نوارهای هیدروژل را که در پاسخ به شرایط محیط به وجود می آیند، تعیین کرده و به این شکل می تواند میزان pH محیط را اندازه گیری کند.

بر اساس گزارش نانوتکنولوژی تودی، آزمایشهای انجام گرفته بر روی این حسگر نشان می دهد حسگرها می توانند تغییراتی کوچکتر از منفی یک هزارم را در pH محیط اندازه گیری کند. به گفته ضیائی امکان حساستر کردن این حسگرها نیز وجود دارد.