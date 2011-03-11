سومین شکست حریف ذوب آهن در لیگ دسته اول امارات

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال الامارات که یکشنبه شب در مصاف با دبا الفجیره با نتیجه 5 بر 3 شکست خورده بود، شب گذشته با اندیشه جبران این شکست در خانه از تیم العروبه پذیرایی می کرد اما بازهم با شکست زمین مسابقه را ترک کرد.

الامارات با وجود تحمل شکست 2 بریک مقابل العروبه در هفته چهاردهم مسابقات لیگ دسته اول امارات همچنان با 27 امتیاز صدرنشین گروه A این رقابت‌هاست. با این شکست‌ها آینده کاری "قاضی القریری"، سرمربی تونسی تیم فوتبال الامارات به خطر افتاده است و شاید با تداوم این ناکامی‌ها مسئولان باشگاه تصمیمی دیگر در قبال او اتخاذ کند.

این آخرین بازی الامارات پیش از میزبانی از الریان قطر در گروه D لیگ قهرمانان آسیا در هفته آینده بود. این تیم در گروه D لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های ذوب آهن ایران، الریان قطر و الشباب عربستان همگروه است. امارات در دیدار قبلی لیگ قهرمانان آسیا در اصفهان 2 بر یک مقابل ذوب آهن ایران تن به شکست داد.