به گزارش خبرگزاری مهر، بی شک استفاده از مودمهای "وای- فای" که امکان اتصال به اینترنت را در تمام نقاط خانه امکانپذیر می کنند طرفداران بسیاری در بین کاربران خانگی شبکه دارند.

این درحالی است که تازه ترین بررسیهای شرکت "اپیتیرو" شرکتی که راه حلهایی را برای ارزیابی سرعت واقعی پهنای باند عرضه می کند نشان می دهد کاربرانی که از مودمهای "وای- فای" استفاده می کنند به طور متوسط 30 درصد سرعت بارگذاری پایین تری نسبت به کاربرانی که مستقیما از طریق کابل به اینترنت متصل می شوند برخوردارند.

همزمان، زمان تاخیر سرعت 20 درصد در اتصال وای- فای افزایش می یابد که این تاخیر در زمان تماشای فیلم، استفاده از سرویسهای VoIP و بازیهای آنلاین نتایج ناخوشایندی را به همراه دارد.

به گفته "اپیتیرو"، علت اصلی این "کندی سرعت" در زمان استفاده از دستگاههای بی سیم کابلی (سیستمهایی که از طریق یک روتر، اینترنت کابلی کلاسیک را به یک شبکه اترنت داخلی بی سیم تبدیل می کنند) این است که امواج رادیویی این سیستمها اغلب با سایر سیستمهای "وای- فای" همسایه ها تداخل می کنند و موجب می شوند که کارایی سیستم کاهش یابد.

"یان وود" کارشناس این شرکت توضیح داد: "زمانی که یک روتر وای- فای نصب می شود و با موفقیت یک اتصال را برقرار می کند به نظر می رسد که همه چیز خوب پیش رفته است. اما در حقیقت، بسیاری از روترها به روشی نامطلوب و با کانال متوسط عمل می کنند. اگر شما در آپارتمان پرجمعیتی ساکن هستید احتمال اینکه سیگنالهای وای- فای شما با سیستمهای همسایگان تداخل کند بیشتر است."

براساس گزارش تلگراف، تغییر کانال بی سیمی که روتر استفاده می کند ساده ترین راه حل برای افرایش کارایی وای- فای است.

برای مثال نرم افزارهای رایگانی چون InSSIDer می توانند در انتخاب سازگارترین و مناسبترین کانال می تواند بسیار موثر باشد.