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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۵۷

فرید در گفتگو با مهر:

نوروز بهترین زمان برای اکران "زن‌ها شگفت انگیزند" است

نوروز بهترین زمان برای اکران "زن‌ها شگفت انگیزند" است

کارگردان فیلم سینمایی "زن‌ها شگفت‌ انگیزند" از قطعی شدن زمان نمایش فیلم در نوروز 90 ابراز رضایت کرد.

مهرداد فرید به خبرنگار مهر گفت: نوروز یکی از بهترین فصل‌های اکران در سینمای ایران است، گروه آزادی هم از بهترین گروههای سینمایی است و خوشحالم که "زن‌ها شگفت انگیزند" در این گروه روی پرده می‌رود.

وی ادامه داد: این فیلم به "همخانه" نزدیک است و هر مخاطبی که آن را ببیند می‌تواند با آن ارتباط برقرار کنند، "زن‌ها شگفت انگیزند" یک کمدی موقعیت است که قصه‌ای پرکشش دارد، همین که سینمادارها توافق کرده‌اند این فیلم را نوروز اکران کنند نشان دهنده جذابیت‌های آن برای مخاطب است.

افسانه بایگان، بهاره رهنما، الهه حصاری، حمید گودرزی، جمشید هاشم‌پور، رضا داودنژاد، سیامک اشعریون، ناصر سهرابی و بهنوش بختیاری بازیگران "زن‌ها شگفت انگیزند" هستند، پخش این فیلم را هدایت فیلم برعهده دارد. "زن‌ها شگفت انگیزند" از 25 اسفندماه روی پرده می‌رود.
 

کد مطلب 1271910

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