طرح "تهران عاری از چاقی" اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی گلمکانی درباره روند توسعه باشگاههای چاقی گفت: مدیریت شهری با راه اندازی باشگاه چاقی در تلاش است تا با ایجاد شبکه های اجتماعی به ازای هر منطقه یک باشگاه چاقی را راه اندازی کند.

به گفته وی، در باشگاههای چاقی موجود در مناطق 22 گانه یک فرآیند علمی برای جلوگیری از اضافه وزن شهروندان ارایه می شود.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران به اضافه وزن 60 درصد از مردم پایتخت اشاره کرد و افزود: از همین‌رو شهرداری تهران با هدف تامین، حفظ و ارتقای سلامت شهروندان تهرانی از طریق توانمندسازی آنان برای زندگی به‌دور از چاقی و اضافه‌وزن اقدام به تاسیس باشگاه چاقی کرده است.

گلمکانی با بیان اینکه "هم اکنون آمار بیماریهای حوزه قلبی و عروقی افزایش یافته و حتی این موضوع به یکی از دلایل اصلی مرگ و میر شهروندان تهرانی تبدیل شده است" عنوان کرد: اداره کل سلامت شهرداری برنامه ریزی ویژه ای برای کاهش عوارض ناشی از بیماریهای قلبی را تنظیم کرده است که شاخصهای مهم در این موضوع را مد نظر قرار داده است.

وی ادامه داد: در باشگاه چاقی، با حضور متخصصان تغذیه، طب ورزشی، و روان شناسان نسبت به راهنمایی شهروندان مبادرت می‌کنند.

به گفته مدیرکل سلامت شهرداری تهران در باشگاههای چاقی در سه مرحله و با حضور متخصصان تغذیه، روانشناسی و طب ورزشی به شهروندان کمک می‌کنند و شهروندان نیز پس از گذراندن چکاب اولیه، به ‌متخخصان روانشناسی ارجاع داده می‌شوند و سپس برنامه غذایی استاندارد برای آنها در نظر گرفته می‌شود تا بتوانند با یک برنامه‌ریزی اصولی به‌وزن عادی برسند.

گلمکانی انجام طرح "همیاران طرح تهران عاری از چاقی" را یکی از دیگر برنامه‌های اداره سلامت شهرداری تهران عنوان کرد و افزود: در این طرح در باشگاههای چاقی، شهروندان با مسائل مرتبط با چاقی آشنا می‌شوند و به ‌صورت داوطلبانه نسبت به ‌آموزش اعضای فامیل اقدام می‌کنند و در صورت لزوم آنها را به باشگاههای چاقی هدایت می‌کنند.