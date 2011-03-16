نشست سه جانبه ژاپن با چین و کره به تعویق نخواهد افتاد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری شینهوآ، سخنگوی وزارت خارجه ژاپن امروز دوشنبه به خبرنگاران گفت نشست مقامات سه کشور کره جنوبی، چین و ژاپن که از قبل قرار بود در تاریخ نوزده مارچ مطابق با بیست و هشت اسفند در کیوتو واقع در ژاپن انجام گیرد همچنان پابرجاست و به زمان دیگری موکول نخواهد شد .

بر اساس این گزارش، در این نشست تاکیاکی ماتسوموتو وزیر خارجه ژاپن میزبان کیم سونگ هوآن و یانگ جی چی وزاری خارجه کره جنوبی و چین خواهد بود.

نشست سه جانبه ژاپن با چین و کره جنوبی از سال دوهزار و هفت بطور سالانه برگزار می شود.