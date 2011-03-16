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۲۵ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۱۲

سخنگوی وزارت خارجه ژاپن:

نشست سه جانبه ژاپن با چین و کره به تعویق نخواهد افتاد

نشست سه جانبه ژاپن با چین و کره به تعویق نخواهد افتاد

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: وزارت خارجه ژاپن اعلام کرد نشست سه جانبه چین و کره جنوبی و ژاپن علیرغم اوضاع بحرانی این کشور در پی وقوع زلزله به تعویق نخواهد افتاد.

بر اساس این گزارش، در این نشست تاکیاکی ماتسوموتو وزیر خارجه ژاپن میزبان کیم سونگ هوآن و یانگ جی چی وزاری خارجه کره جنوبی و چین خواهد بود.
 
نشست سه جانبه ژاپن با چین و کره جنوبی از سال دوهزار و هفت بطور سالانه برگزار می شود.
کد مطلب 1274120

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