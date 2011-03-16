به گزارش خبرگزاری مهر، کورش باقری با ابراز رضایت از وضعیت ملی پوشان وزنه برداری کشورمان در فاصله کمتر از یک ماه تا مسابقات وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا، افزود: تیم من تیمی جوان است که تعدادی از آنها در مسابقات قهرمانی جوانان جهان شرکت خواهند کرد.

وی افزود: با این حال من از 50 درصد تیم در چین توقع کسب مدال دارم. طلای بهداد سلیمی که مسجل است اما بقیه نفرات هم این توانایی را دارند که 3 یا 4 مدال دیگر برای تیم ملی وزنه برداری به دست آورند.



رقابت های قهرمانی وزنه برداری 2011 آسیا از 23 تا 28 فروردین با حضور 300 ورزشکار از 30 کشور آسیایی در تانگلینگ چین برگزار خواهد شد.