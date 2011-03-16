حزب الله لبنان دخالت رژیم سعودی در بحرین را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الانتقاد لبنان، در آخرین بیانیه حزب الله لبنان در قبال تحولات بحرین آمده است: حزب الله لبنان نگرانی شدید خود را از ورود کشورهای عربی همسایه به خاک بحرین و انجام اقدامات خشونت آمیز علیه مردم که باعث شهید و زخمی شدن مردم بحرین شده، ابراز می دارد و هدف قرار گرفتن مردم بی گناه را که به صورت مسالمت آمیز اعتراض خود را اعلام کرده اند به شدت محکوم می کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: حزب الله لبنان حزب الله لبنان دخالت نظامی و استفاده از خشونت در برابر این حرکت مردمی مسالمت آمیز را بدون نتیجه می داند که تنها مسائل را پیچیده تر کرد و راه حل پایان بحران را از بین می برد.

جنبش حزب الله لبنان همچنین موضع آمریکا در قبال تحولات اخیر بحرین را بسیار شک برانگیز دانسته که به واقع سیاست حقیقی آمریکا در قبال قیام ملتها را به رخ می کشد.