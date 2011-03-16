برج قابوس نورباران می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدتقی قزلسفلی ظهر چهارشنبه در نشست ستاد تسهیلات سفرهای شهرستان افزود: استقرار آلاچیقهای ترکمنی در اطراف برج و استقرار کمپهای هلال احمر برای راهنمایی مسافران، توزیع بسته های فرهنگی بین مسافران توسط ادارات از دیگر برنامه هاست.

وی اظهار داشت: نصب بنر اماکن دیدنی و گردشگری در سطح شهر، پاکسازی معابر وخیابانها و زیباسازی شهر در آستانه عید ، اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی و نظارت گروههای بهداشت و درمان بر مراکز تهیه موادغذایی، آمادگی مراکز بهداشتی درمانی و کشیک اصناف، کنترل بازار و فعال بودن جایگاههای سوخت از جمله تمهیدات ستاد تسهیلات دائمی سفر برای ایام نوروز سال 90 است.



وی گفت: با تمهیدات اندیشیده شده توسط کمیته های ستاد تسهیلات دائمی سفر نوروز سال 90 در این شهرستان ویژه است.



قزلسفلو افزود: در لحظه تحویل سال از نخستین مسافری که وارد شهرستان گنبدکاووس شود با اهدای هدایایی استقبال می‌شود.



وی از آمادگی ستاد اسکان شهرستان گنبدکاووس و اختصاص200 کلاس درس با تجهیزات مناسب ، 120 اتاق در امامزاده یحیی ابن زید (ع) و تربیت معلم برای مسافران نوروزی و ارائه خدمات ویژه برای راهنمایی و اسکان مسافران در مکانهای اقامتی خبر داد.

وی امامزاده یحیی بن زید (ع) را از جاذبه های فرهنگی مذهبی شهرستان گنبد کاووس توصیف کرد که باید به عنوان یک مرکز فرهنگی مذهبی مورد توجه قرار بگیرد.

در ادامه هریک از اعضای ستاد تسهیلات سفر به گزارش اقدامات انجام شده توسط دستگاه ذیربط خود پرداختند.

شهرستان گنبد کاووس در شرق گلستان واقع شده است.