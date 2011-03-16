حجم مبادلات ایران و کره شمالی افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده ظهر چهارشنبه در این دیدار با بیان اینکه هم اکنون حجم مبادلات دو کشور 25 میلیون دلار است، اظهار داشت: این میزان با توجه به پتانسیل و ظرفیت های موجود دو کشور رقم ناچیزی است و باید تلاش شود در سالهای آتی این مبادلات افزایش یابد .

وی در ادامه با بیان اینکه آذربایجان غربی در سالجاری یک میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته است، اظهار داشت: این استان با سه کشور خارجی عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان مرز مشترک دارد و با توجه به مسافت زیاد دو کشور ایران و کره شمالی می توان مبادلات را از طریق کشورهای منطقه گسترش داد .

جلال زاده در ادامه به روابط خوب دو کشور ایران و کره شمالی اشاره کرد و گفت: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون سطح این روابط تقویت شده و در حال حاضر مجامع بین المللی ایران و کره شمالی همیشه برای دفاع از حقوق ملت های خود در یک سنگر قرار داشتند .

استاندار آذربایجان غربی با اعلام اینکه در حال حاضر مناسبات همه جانبه به خصوص اقتصادی و تجاری بین دو کشور برقرار است گفت: دو کشور باید تلاش کنند سطح این روابط از وضعیت موجود بهبود یابد .

جلال زاده با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به کره شمالی اظهار داشت: این سفر و استقبال دولت و ملت کره شمالی به عنوان یک خاطره خوب در حافظه مردم و مسئولان ایران ثبت شده است .

استاندار آذربایجان غربی با استقبال از دعوت سفیر کره شمالی برای سفر به این کشور بیان کرد: امید می رود با گسترش سطح رفت و آمدهای مسئولان دوکشور و ارتقای میزان آگاهی و دانش دو طرف از ظرفیت ها و پتانسیل های دو کشور سطح روابط همه جانبه نیز تحکیم یابد .

تحریمهای غرب پیروزی دو ملت را درپی دارد

استاندار آذربایجان غربی در ادامه با تقدیر از مواضع کشور کره شمالی در مقابل تحریم ها علیه ایران گفت: ایران و کره شمالی هر کدام برای استقلال و حق طلبی خود بهای سنگین پرداخته است و تحریم های موجود نمی تواند مانع پیشرفت و توسعه دو کشور وسطح همکاری ها شود .

جلال زاده با اعلام اینکه پایان این تحریم ها به پیروزی دو ملت منجر خواهد شد خاطرنشان کرد: باید دو کشور تحت تاثیر این تحریم قرار نگرفته و به سیاست های خود در جهت توسعه و تعالی تداوم بخشند .

وی با اشاره به پتانسیل های بسیار بالای آذربایجان غربی در تمامی بخشها به خصوص کشاورزی و صنایع غذایی آمادگی خود برای کمک به کره شمالی در این زمینه را اعلام کرد .

سفیر کره شمالی به منظور بازدید و گسترش راه های ارتقای سطح همکاری های دو کشور ایران و کره شمالی به آذربایجان غربی سفر کرده است .