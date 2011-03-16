طرح انتقال آب خلیج فارس به اصفهان به دهه 40 باز می گردد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا ذاکر اصفهانی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ادامه داد: روز گذشته جلسه طرح انتقال آب به خلیج فارس تشکیل شد که در آنجا در خصوص تاریخچه موضوع بحث شد و در واقع اجرای این طرح به معنای سایه افکنی بر دیگر طرح‌ها نیست.

وی ادامه داد: برای آب رسانی به اصفهان، طرح‌ها اولویت بندی می شود که اولویت اول به سبب در دسترس بودن با آبهای داخلی است چراکه توجیه اقتصادی دارد، اولویت بعدی آبهای حوزه به حوزه است و سومین اولویت نیز با آبهایی است که مطلوبیت اول را ندارد به طور مثال آبهای شور و اگر این طرح مطرح می شود به معنای این نیست که آن اولویتها نادیده گرفته شود.

ذاکر اصفهانی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: طرح خلیج فارس از زمان کلنگ زنی حداقل نیازمند مدت زمان هفت سال تا به ثمر رسیدن است و چند طرح جدید را نیز به زودی کلنگ زنی خواهیم کرد که به نظر من مهمترین مسئله موضوع آب استان است .

استاندار اصفهان ادامه داد: در صورتیکه جمعیت امروز ایران و به تبع آن اصفهان را با دهه های قبل مقایسه کنید مشاهده می شود که زمانی جمعیت 35 میلیونی در ایران بوده و اکنون بیش از 75 میلیون نفر در ایران هستند و امروز در اصفهان شاهد افراد جدیدی هستیم که باید همه این مسائل دیده شود و باید برای آینده همه برنامه ها دیده شود و اجازه ندهیم به نقطه بحرانی رسید.

امید است بتوان آب کشت بهاره کشاورزان را تامین کرد

وی همچنین در خصوص کشت بهاره کشاورزان ادامه داد: متاسفانه در طول مدت حجم آب ورودی سد به شدت کاهش یافته که البته در سال جاری بارشهای قابل توجهی داشته ایم اما جایگزین دوره‌های گذشته نشده و باید این موضوع را خوب کنترل کرد و به بخشهای مختلف شرب، فضای سبز و کشاورزی مدیریت داشت .

ذاکر اصفهانی با اشاره به افزایش نسبی حجم آب سد زاینده رود اظهار داشت: انتظار می‌رود مسئولان ذیربط شرایط را برای کشت بهاره فراهم نمایند و شرایطی فراهم شود تا در نهایت به کشاورزان آب رسانی شود.

استاندار اصفهان در ادامه سخنان خود مهمترین چالش مردم را مسئله تامین آب دانست و گفت: در دیگر عرصه ها از برنامه پیش بینی شده جلو هستیم،چنانچه در عرصه اشتغال اگر وعده 80 هزار شغل را داده بودیم این میزان به 120 هزار شغل رسید که البته در کل کشور این افزایش را داشتیم چنانچه در کل کشور یک میلیون و 600 هزار ایجاد اشتغال را داشته ایم.

اشتغال زایی و اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها بهترین طرح‌های سال جاری بود

وی همچنین در خصوص اقدامات مهم سال جاری موضوع هدفمند سازی و اشتغال زایی را از طرح‌های مهمی دانست که برای کل استان و ریاست جمهوری اهمیت بالایی برخوردار بود .

ذاکر اصفهانی در ادامه با شاره به اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها یادآور شد: از مدتها قبل دنبال بودیم زمینه های اجرایی شدن این طرح را فراهم کنیم و حتی نظر سنجیهایی در این عرصه صورت می گرفت که خوشبختانه در نهایت اجرای این طرح در گام نخست باعث خشنودی بود.

استاندار اصفهان ادامه داد: ورود به این طرح دلنگرانی هایی داشت که در مرحله اول با رضایتمندی روبرو شد و مشکلات طبیعی در کمترین حالت مشاهده شد البته هنوز در امتداد این مسیر هستیم و که خوشبختانه شاهد دستاوردهای قابل توجهی هستیم .

ذاکر اصفهانی افزود: با مشاهده شرایط بازار نیز ما از وضعیت موجود رضایت داریم چنانچه اکنون شرایط کاملا در کنترل است و هم عرضه کننده و هم تقاضا کننده از وضع موجود راضی هستند چنانچه حتی در برخی از اقلام کاهش قیمت داشته‌ایم.

استاندار اصفهان در ادامه با اشاره به افزایش قیمت تخم مرغ اظهار داشت: ما تنها یک افزایش قیمت تخم مرغ را داشته‌ایم که البته این امر تنها مربوط به اصفهان نمی‌شود و مسئله‌ای کشوری است.

اصفهان پذیرای مسافران نوروزی است

وی تصریح کرد: در حال حاضر همه چیز در اصفهان، برای پذیرایی از مسافران آماده است و شرایطی فراهم شده تا بتوان به نحو مقتضی از میهمانان پذیرایی کرد و شرایط خوبی فراهم شده است.

ذاکر اصفهانی در ادامه سخنان خود از مسائل مهمی را که باید با جدیت در سال آتی دنبال شود موضوع مسکن، روان سازی سیستم اداری، توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی، موضوع حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و توجه به صنعت و معدن ( منظور صنعت تمیز)، توجه به صنعت تورسیم، توسعه حمل و نقل عمومی و ریلی ذا ار مسائل مهم و قابل توجه دانست.

وی خاطرنشان کرد: سال آینده را نیز با عنوان سال حفظ محیط زیست و در عین حال با موضوع مدیریت حفظ منابع آبی نامگذاری کرده ایم.