به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید رضا دهناد ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به تمهیدات صورت گرفته برای تأمین کالاها و مایحتاج عمومی مردم در ایام پایانی سال گفت: در این راستا بیش از سه هزار و700 تن سیب و پرتقال خرید و ذخیره سازی شده است.
وی از آغاز زمان توزیع میوههای ذخیره شده در استان خبر داد و افزود: عرضه این میوهها از روز پنجشنبه 26 اسفند در بیش از 50 ایستگاه در سطح شهر قم و بخشهای تابعه آغاز میشود.
توزیع پرتقال با نرخ 1050 و سیب با نرخ 1650 تومان
دهناد قیمت مصوب هر کیلو پرتقال را یک هزار و 50 تومان و هر کیلو سیب را یک هزار و 650 تومان اعلام و تصریح کرد: میوههای عرضه شده از بالاترین کیفیت و مرغوبیت برخوردار بوده و با یارانه دولتی عرضه میشوند.
تخلفات به شماره 124 گزارش شود
وی با تاکید بر لزوم نظارت جدی بر امر توزیع میوههای نوروزی برای جلوگیری از هر گونه توزیع در خارج از شبکه تصریح کرد: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف در این زمینه و یا سایر موارد مشمول تنظیم بازار، مراتب را با شماره تلفن 124 بازرسی بازرگانی گزارش کنند.
در صورت نیاز بازار، توزیع گسترده مرغ منجمد آغاز میشود
معاون برنامه ریزی استاندار قم با اشاره به سایر اقدامات مربوط به تنظیم بازار استان، از خرید و ذخیره سازی مرغ منجمد به میزان نیاز استان خبر داد و گفت: در صورت نیاز بازار و تقاضا برای این محصول، توزیع گسترده مرغ منجمد به قیمت مصوب و پایینتر از قیمت روز انجام خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون برنامهریزی استاندار قم از آغاز توزیع میوه یارانهای در قم خبر داد و گفت: در مرحله اول بیش از سه هزار و 700 تن سیب و پرتقال ذخیره شده از 26 اسفندماه در استان توزیع میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید رضا دهناد ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به تمهیدات صورت گرفته برای تأمین کالاها و مایحتاج عمومی مردم در ایام پایانی سال گفت: در این راستا بیش از سه هزار و700 تن سیب و پرتقال خرید و ذخیره سازی شده است.
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