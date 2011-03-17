سهمیه بنزین نوروزی واریز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت به منظور توسعه گردشگردی به ویژه در ایام تعطیلات نوروزی با اختصاص 60 لیتر بنزین نوروزی به خودروها با قیمت نیمه یارانه ای 400 تومانی موافقت کرده است.

برهمین اساس، بیش از 1.3 میلیارد لیتر سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای 25 نوع خودروی شخصی، عمومی و خدماتی بامداد امروز پنجشنبه به کارتهای هوشمند سوخت واریز شده است.



علاوه بر این، 60 لیتر سهمیه بنزین فروردین ماه هم ساعت 24 روز 29 اسفند ماه به کارتهای هوشمند سوخت خودروهای شخصی واریز خواهد شد.



در همین حال وزارت نفت از آمادگی برای تامین بنزین نوروزی خودروها در ایام نوروز خبر داده و اعلام کرده است: در صورت موافقت دولت با اختصاص سهمیه ویژه نوروزی و با توجه به ذخیره سازی مطلوب این فرآورده نفتی، مشکلی در تامین سوخت خودروها در روزهای پایانی سال و ایام نوروز وجود ندارد.