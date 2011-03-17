1000 طرح عمرانی در گنبد اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حیدرعلی احمدی ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان افزود: از این تعداد، 588 پروژه افتتاح شده شهرستان در هفته دولت و 423 پروژه در دهه فجر افتتاح شد.

وی اظهار داشت: بیشتر مصوبات سفر رئیس جمهوری به همت مدیران اجرایی شده و مدیران باید تلاش کنند 54 مصوبه سفر سوم که 11 مصوبه آن مختص شهرستان گنبد کاووس است را پیگیری و اجرایی کنند.

وی همچنین از اعزام پنج اکیپ ارزیابی و بازرسی برای بررسی اقدامات ستاد تسهیلات سفر در شهرستان خبر داد و افزود: باید همه دستگاههای اجرایی به ویژه اعضای ستاد تسهیلات سفر برای استقبال از مسافران نوروزی آماده باشند.

فرماندار گنبد کاووس با بیان اینکه قدمهای خوبی تا کنون برای توسعه شهرستان برداشته شده بر همبستگی و هم افزایی، وحدت و همدلی مسئولان برای خدمت رسانی بهتر به مردم تاکید کرد و از کسب رتبه برتر کمیته امداد شهرستان گنبد در نظام سلامت اداری خبر داد .

وی با اشاره به موفقیت طرح هدفمندی یارانه ها گفت: اوج همبستگی مردم در این طرح باعث یاس دشمنان شد.

وی خواستار رقابت دستگاههای اجرایی بر کسب رتبه های برتر شد و آن را سبقت در خیرات دانست.



احمدی افزود: مدیران دستگاههای اجرایی فهرست برنامه ریزی شده پروژه های عمرانی را در اختیار فرمانداری قرار دهند .



وی همچنین اظهار داشت: مدیران اجرایی همچنین برنامه زمانبندی شده جلسات سالانه خود را به فرمانداری ارائه دهند.

وی با بیان اینکه ثبت جهانی برج قابوس مهمترین اولویت شهرستان و ارتقاء دهنده هویت شهرستان از سطح ملی به سطح جهانی است، ثبت جهانی برج قابوس را بسیار توسعه آور و تحول آفرین دانست.

احمدی گفت: باید ظرفیت های گردشگری شهرستان متناسب با ثبت جهانی برج توسعه یابد.