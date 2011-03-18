عملیات خروج شهروندان مالزی از ژاپن و یمن آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه استار، "عنیفه امان" گفت در مرحله اول 40 شهروند مالزی که در مرکز زلزله 8.9 ریشتری جمعه گذشته ژاپن قرار دارند به کشور بازگردانده خواهند شد و در مرحله دوم عملیات خروج 289 نفر که در مناطق کمتر آسیب دیده سکونت دارند آغاز خواهد شد.

عنیفه افزود دو شرکت هواپیمایی در این عملیات با دولت هماهنگی می کنند که در صورت بحرانی تر شدن اوضاع هواپیماهای بیشتری عمیلات را انجام خواهند داد.

وزیر خارجه مالزی پیشتر اعلام کرده بود که مالزی برنامه ای برای خروج اتباع خود از ژاپن ندارد .

بر اساس این گزارش، وزارت خارجه مالزی اعلام کرد که تا کنون 33 نفر از شهروندانش را نیز به دلیل بحران های اخیر و افزایش خشونت در یمن از این کشور خارج کرده است.

در مجموع 849 تبعه مالزی در یمن سکونت دارند که ظرف چند روز آینده قرار است تمام آنها به مالزی بازگردانده شوند.

در ظرف چند روز گذشته اعتراضات مردمی در یمن با برخورد نیروهای دولتی به خشونت کشیده شده و دولت دیگر کشورها عملیات خروج اتباع خود از این کشور را نیز آغاز کرده اند.