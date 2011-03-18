ناامید از صعود به لیگ برتر فوتبال نیستیم

یحیی گل محمدی ظهر جمعه پس از باخت روز گذشته تیمش مقابل صنعت ساری در هفته بیست و یکم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور در ساری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازیکنان نساجی در بازی روز گذشته نتوانستند کوچکترین خواسته های کادر فنی را برآورده کنند و در شرایطی که پیروزی در این مسابقه می توانست ما را به رتبه سوم جدول رده بندی برساند، سه امتیاز حساس این دیدار را از دست دادیم.

وی خاطرنشان کرد: نتوانستیم برنامه های گلزنی خود را به خوبی انجام دهیم و مغلوب بازی منطقی و اصولی تیم حریف شدیم.

گل محمدی افزود: با شناخت کامل از تیم حریف، برنامه های متعددی برای گلزنی داشتیم اما دریافت گل زودهنگام، تمرکز بازیکنان را از بین برد و نتوانستیم تاکتیک های مورد نظری را که در هفته گذشته بارها انجام آن را تمرین کرده بودیم اجرا کنیم.

سرمربی تیم فوتبال نساجی قائمشهر، قضاوت داور این دیدار را خالی از اشکال ندانست و گفت: اگر داور کمی با ما مهربان تر بود می توانست با اعلام ضربه پنالتی که خطای فاحش مدافع تیم حریف در آن نادیده گرفته شد، راه رسیدن نساجی به حداقل امتیاز این بازی حساس را هموار کند.

وی با ابراز گلایه از آن چه وی بی حرمتی تماشاگران ساروی به بازیکنان تیمش دانست، گفت: متاسفانه فحاشی فراوان عده معدودی از تماشاگران ساروی که حتی پس از پایان مسابقه نیز ادامه داشت، در شان تماشاگران با فرهنگ ساروی نیست و لازم است مسئولان فرهنگی ساری و فوتبال مازندران برای حل این معضل زشت برنامه ریزی کنند.

تیم فوتبال نساجی قائمشهر در پایان هفته بیست و یکم لیگ دسته اول فوتبال کشور با 30 امتیاز در رتبه پنجم جدول رده بندی گروه دوم قرار دارد.