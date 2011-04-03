پیکر شهدای حادثه تروریستی مریوان تشییع می شود

فرماندار شهرستان مریوان در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: پیکر شهدای حادثه تروریستی جمعه شب مریوان صبح امروز ساعت 10 صبح با حضور مسئولان استان و شهرستان و اقشار مختلف مردم تشییع می شود.

در جریان حادثه تروریستی جمعه شب در یکی از پاسگاه های مرزی شهرستان مریوان و در پی حمله افراد مسلح چهار نفر از پرسنل فرماندهی مرزبانی کردستان شهید و پنج نفر نیز در این حادثه زخمی شدند.

در این حادثه افراد مسلح با پرتاب نارنجک به یکی از پاسگاه های مرزی حمله کردند که در نتیجه این اقدام چهار نفر که گفته می شود سرباز وظیفه بوده اند به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

تاکنون هیچ گروه و فردی مسئولیت این اقدام مسلحانه را بر عهده نگرفته است.