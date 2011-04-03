"پنج متر مربع" بهترین فیلم جشنواره مالاگا شد

به گزارش برنگار مهر، به نقل از ورایتی در مراسم اختتامیه چهاردهمین دوره جشنواره فیلم مالاگای اسپانیا که شنبه شب برگزار شد فیلم "پنج متر مربع" علاوه بر جایزه بهترین فیلم، جایزه بهترین بازیگر مرد را به دست آورد.
جوایز امسال میان چند فیلم تقسیم شد. اما اغلب حاضران در جشنواره کیفیت فیلمهای امسال را نسبت به دورههای پیشین پایینتر ارزیابی کردهاند.
دوره چهاردهم جشنواره فیلم مالاگا شاهد حضور تعداد قابل توجهی از فیلمهای اول کارگردانان بود و نامهای بزرگ و شناخته شده حضور کمرنگی داشتند. جشنواره امسال تنها شاهد نمایش فیلمهای اسپانیایی زبان نبود و فیلمهایی به زبانهای محلی همچون باسکی، کاتالان و گالیسیایی در این دوره به نمایش درآمدند.
تام فرناندز برای کارگردانی فیلم کمدی "خرسها به چه دردی میخورند؟" برنده جایزه بهترین کارگردانی شد. فیلم باسکی "آریوا" ساخته آلبرتو گورتیبره آ موفقترین فیلم جشنواره بود. این فیلم برنده جایزه بهترین فیلم اول، بهترین بازیگر زن و سه جایزه در بخشهای فنی شد.
چهاردهمین دوره جشنواره فیلمهای اسپانیایی مالاگا از 26 مارس (ششم فروردین) آغاز شد و تا دیروز ادامه داشت.
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