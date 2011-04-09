به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد از انجام تعمیرات اساسی هواپیما در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) با صرفه جویی ارزی 4.8 میلیون دلاری و تحقق شعار ما می‌توانیم خبر داد و گفت: هواپیما‌ها هر 6 سال یک بار باید تحت تعمیرات اساسی قرار گیرند که این تعمیرات که تاکنون در خارج از کشور انجام می‌شد و ارزبری بالغ بر 6 میلیون دلار داشت توسط کارکنان مرکز تعمیرات هما در داخل کشور با هزینه‌ 1.2 میلیون دلاری انجام شده است.

سرپرست وزارت راه و ترابری، اظهار داشت: متخصصان شرکت هواپیمایی هما تعمیرات اساسی ایرباس 600-300 را با 280 صندلی انجام داده‌اند و بنا شده تست زمینی و هوایی نیز در دو روز آینده انجام شود و هواپیما 4 ساعت پرواز کند و سپس به ناوگان هما بپیوندد و در اختیار مردم قرار ‌گیرد.

نیکزاد با اشاره به اینکه 55 هزار نفر ساعت کار بر روی این هواپیما کار انجام شده است، تصریح کرد: از روزی که هواپیما باید به اجبار برای انجام تعمیرات اساسی متوقف شود، 120 روز طول می‌کشد.

وی با بیان اینکه فرزندان این مرز ‌و بوم تعمیرات اساسی را در کنار مراقبتی که به‌ صورت روزانه بر نشست و برخواست هواپیماها دارند انجام می دهند، اظهار داشت: این اقدام صرفه‌جویی قابل توجه ارزی داشته و از همه مهمتر ایستادن روی پای خودمان منجر می شود.

سرپرست وزارت راه و ترابری با اشاره به جابجایی 52 میلیون نفر مسافر در ایام نوروز، خاطر نشان کرد: درایام نوروز برای جابجایی 50 میلیون نفر مسافر از طریق حمل و نقل ریلی، هوایی، دریایی و زمینی برنامه‌ریزی شده بود در حالی که بیش از مقدار و به صورت 43 میلیون نفر از طریق زمینی، 1.2 میلیون‌نفر از طریق حمل و نقل هوایی،5.5 میلیون نفر از طریق حمل و نقل دریایی و بیش از 2 میلیون نفر از طریق حمل و نقل ریلی جابجا شدند و در نوروز 90 با کمترین سانحه روبرو شدیم.

نیکزاد ادامه داد: حمایت از بخش خصوصی در توسعه ناوگان هوایی کشور یکی از اصول اصلی دولت است و به تازگی اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی در این‌ زمینه صادر شده است و سهم مطلوبی برای توسعه ناوگان هوایی کشور در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت.