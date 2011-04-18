اسامی برگزیدگان بخش ادبیات جشنواره کتاب خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره کتاب‌های مرتبط با موضوع خلیج فارس را در سه بخش تاریخ، جغرافیا و ادبیات به همراه پایان‌نامه‌های این حوزه در گردونه داوری قرار داده است.

در بخش ادبیات 7 کتاب (اعم از شعر و داستان) به مرحله نهایی راه یافته بودند که بر اساس اطلاع خبرنگار مهر در بخش داستان کتاب‌های "بر جاده‌های آبی" نوشته زنده‌یاد نادر ابراهیمی و "تاج سر کرانه" نوشته محمد ولی‌زاده به عنوان برگزیده انتخاب شده‌اند.

همچنین در بخش شعر این جشنواره ملی کتاب "منظومه‌هایی برای خلیج فارس" سروده سید جعفر حمیدی به عنوان شایسته تقدیر دست یافته است.

سمیه قاصدی دبیر اجرایی جشنواره ملی کتاب خلیج فارس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از انتخاب 9 اثر به عنوان برترین کتاب‌های منتشر شده در این حوزه بعد از انقلاب خبر داد و گفت: در بخش تاریخ یک اثر تألیفی برگزیده و یک اثر ترجمه‌ای شایسته تقدیر شناخته شده است.

به گفته وی در بخش جغرافیا 2 اثر تألیفی مشترکاً برگزیده و یک اثر ترجمه‌ای به عنوان شایسته تقدیر انتخاب شده‌اند. در بخش پایان‌نامه هم یک اثر شایسته تقدیر شناخته شده است.

دبیر اجرایی جشنواره ملی کتاب خلیج فارس همچنین به تقدیر از 3 چهره پیشکسوت و فعال در تدوین کتاب‌های با موضوع خلیج فارس اشاره کرد که بر اساس اطلاع خبرنگار مهر یکی از افراد احمد اقتداری است.

به نفرات برگزیده و شایسته تقدیر این جشنواره سراسری علاوه بر لوح تقدیر و تندیس جشنواره به ترتیب 30 و 10 سکه بهار آزادی اهدا می‌شود.

به گفته قاصدی نخستین جشنواره ملی کتاب خلیج فارس ساعت 20 شنبه هفته آینده (3 اردیبهشت) با حضور بهمن دری معاون فرهنگی وزیر ارشاد و جمعی از مسئولان کشوری و نیز تعدادی از اصحاب قلم در کناره‌های نیلگون خلیج فارس در تالار فرهنگسرای طوبی شهر بندرعباس برگزار می‌شود.