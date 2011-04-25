همه باید از دستورات رهبری تبعیت کنند

بهگزارش خبرنگار مهر در قم، در این اطلاعیه آمده است: سخنان حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب در دیدار پرشور هزاران نفر از مردم فارس، ضمن روشن کردن شرایط حساس کنونی منطقه که همه مردم و مسئولان را به حفظ اتحاد و انسجام و کار و تلاش بیوقفه و بهانه ندادن به دست دشمنان نظام اسلامی و حفظ میراث گرانقدر امام راحل(ره) جلب نمودند.
در ادامه اطلاعیه بیان شده است: حوزههای علمیه سراسر کشور، حمایت قاطع خود را از بیانات روشنگرانه، وحدت بخش و داهیانه مقاممعظمرهبری(مدظلهالعالی) اعلام داشته و با شکرگزاری به درگاه الهی نسبت به نعمت عظما و بیبدیل ولایت فقیه، این رکن رکین حدوث و تداوم انقلاب، همگان را به تبعیت از دستورات و رهنمودهای معظمله فرا میخواند.
در بخش دیگری از اطلاعیه تصریح شده است: امید است آحاد ملت سر افراز ایران و مسئولان محترم با درک شرایط فعلی و نصب العین قرار دادن این سخنان حکیمانه، بار دیگر اتحاد، همدلی و انسجام امت اسلامی را به نمایش گذاشته و دشمنان قسم خورده این مرز و بوم را مثل همیشه مایوس کنند.
از خداوند بزرگ طول عمر مقاممعظمرهبری و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مسألت دارد.
قم - خبرگزاری مهر: مرکز مدیریت حوزههای علمیه سراسر کشور با صدور بیانیهای ضمن اعلام حمایت قاطع از رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار مردم استان فارس، تبعیت از دستورات ایشان را برای ملت و مسئولان کشور لازم عنوان کرد.
بهگزارش خبرنگار مهر در قم، در این اطلاعیه آمده است: سخنان حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب در دیدار پرشور هزاران نفر از مردم فارس، ضمن روشن کردن شرایط حساس کنونی منطقه که همه مردم و مسئولان را به حفظ اتحاد و انسجام و کار و تلاش بیوقفه و بهانه ندادن به دست دشمنان نظام اسلامی و حفظ میراث گرانقدر امام راحل(ره) جلب نمودند.
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