علاقه مردم دهستان "میشخاص"به پنجره/ خانه هایی با پنجره های متعدد

به گزارش خبرنگار مهر درایلام، دهستان 15 هزار نفری میشخاص در15 کیلومتری شرق شهر ایلام یکی از مناطق تفریحی و گردشگری در استان است.
روستای میشخاص به سبب وجود باغات فراوان و جاذبه های گردشگری متعدد در استان ایلام معروف شده و در حال حاضر روستای حیدرآباد میشخاص یکی از مناطق هدف گردشگری در استان ایلام شناشایی شده است.
منطقه میشخاص بیش از 90 درصد میوه استان از قبیل انجیر، آلو، سیب و... را تامین می کند. زردآلوی این روستا در کشور شناخته شده است بطوری که هر ساله جشنواره برداشت زردآلو اواخر تیرماه در این منطقه خوش آب و هوا برگزار می شود.
درختان گردو، انواع میوه ها، چندین روستا در مسیر ییلاقی دره با مردمانی فعال و مهربان، سرچشمه های خروشان چشمه ساران متعدد، نزدیک بودن این دره ییلاقی به تفریحگاه جنگلی گاوز و مزارع متنوع آن باعث نشاط و علاقه در بازدیدکنندگان از محل می شود.
در ییلاقی هفتاو میشخاص با باغات و مزارع یکی از مناطق سرسبز و دیدنی و پردرآمد استان ایلام است که محصولات آن کیفیت مطلوبی دارند و در داخل و خارج استان به فروش می رسد و باعث رونق اقتصادی منطقه می شود.
در دو کیلومتری شمال روستای حیدرآباد میشخاص و در سرچشمه رودخانه سراب میشخاص بر روی یک تخته سنگ نقش برجسته ای از دوران آشور در یک کادر دایره ای شکل چشمها را به خود خیره می کند.
به رغم این همه زیبایی درمنطقه میشخاص این روستا دارای نکات جالبتری است که بافت و نحوه خانه سازی مردم این دهستان در نوع خود جالب توجه است.
در این روستا مردم علاقه زیادی به پنجره دارند و خانه های کوچک خود را با پنجره های متعدد می سازند مثلا در یک خانه کوچک حداقل شش پنجره بزرگ وجود دارد.آنچه بیشتر نمود پیدا می کند این است همه خانه ها دارای پنجره های متعدد هستند که چشم نواز است.
شاید اینگونه به نظر برسد که خانه های روستا توسط یک فرد ساخته شده در حالی که اینطور نیست و طبق گفته اهالی افرادی زیادی در این روستا مشغول خانه سازی هستند و مردم خود به داشتن پنجره زیاد علاقه دارند.
طبق گفته اهالی روستا علاقه مردم روستا به داشتن پنجره در خانه ها برای هواخوری، دیدن مناظر زیبای روستا و دلنوازی خانه است.
یکی دیگر از نکات حائز اهمیت دراین روستا این است که برای علاقه مردم به پنجره در خود روستا مغازه پنجره سازی توسط اهالی روستا راه اندازی شده است.
به هر روی تفکر و توجه به فرهنگ مردم در هر منطقه می تواند اطلاعات زیادی را به علاقمندان به علم مردم شناسی بدهد و این امر در روستاهای جعفرآباد، حیدرآباد، زردآلوآباد که علاوه بر جاذبه ها و توانمندیهای توریستی مشخصه های مردم شناسی خاصی نیز دارند، فراوان به چشم می خورد.
در عین حال بهره وری هرچه بیشتر و رشد و شکوفایی این مناطق برای پویایی در تمام بخشها با استفاده از بسترهای موجود، نیازمند یک نگاه ویژه و راهبردی است.
منطقه آبادی مانند میشخاص که در حوزه های کشاورزی، دامپروری، گردشگری و تامین مصالح صنعتی حرفهای زیادی برای گفتن دارد باید در نظام تقسیم اعتبارات استانی مورد توجه جدی قرار گیرد.
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