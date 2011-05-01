علاقه مردم دهستان "میشخاص"به پنجره/ خانه هایی با پنجره های متعدد

به گزارش خبرنگار مهر درایلام، دهستان 15 هزار نفری میشخاص در15 کیلومتری شرق شهر ایلام یکی از مناطق تفریحی و گردشگری در استان است .

روستای میشخاص به سبب وجود باغات فراوان و جاذبه های گردشگری متعدد در استان ایلام معروف شده و در حال حاضر روستای حیدرآباد میشخاص یکی از مناطق هدف گردشگری در استان ایلام شناشایی شده است .

منطقه میشخاص بیش از 90 درصد میوه استان از قبیل انجیر، آلو، سیب و... را تامین می کند . زردآلوی این روستا در کشور شناخته شده است بطوری که هر ساله جشنواره برداشت زردآلو اواخر تیرماه در این منطقه خوش آب و هوا برگزار می شود .

درختان گردو، انواع میوه ها، چندین روستا در مسیر ییلاقی دره با مردمانی فعال و مهربان، سرچشمه های خروشان چشمه ساران متعدد، نزدیک بودن این دره ییلاقی به تفریحگاه جنگلی گاوز و مزارع متنوع آن باعث نشاط و علاقه در بازدیدکنندگان از محل می شود .

در ییلاقی هفتاو میشخاص با باغات و مزارع یکی از مناطق سرسبز و دیدنی و پردرآمد استان ایلام است که محصولات آن کیفیت مطلوبی دارند و در داخل و خارج استان به فروش می رسد و باعث رونق اقتصادی منطقه می شود .

در دو کیلومتری شمال روستای حیدرآباد میشخاص و در سرچشمه رودخانه سراب میشخاص بر روی یک تخته سنگ نقش برجسته ای از دوران آشور در یک کادر دایره ای شکل چشمها را به خود خیره می کند .

به رغم این همه زیبایی درمنطقه میشخاص این روستا دارای نکات جالبتری است که بافت و نحوه خانه سازی مردم این دهستان در نوع خود جالب توجه است .

در این روستا مردم علاقه زیادی به پنجره دارند و خانه های کوچک خود را با پنجره های متعدد می سازند مثلا در یک خانه کوچک حداقل شش پنجره بزرگ وجود دارد . آنچه بیشتر نمود پیدا می کند این است همه خانه ها دارای پنجره های متعدد هستند که چشم نواز است .

شاید اینگونه به نظر برسد که خانه های روستا توسط یک فرد ساخته شده در حالی که اینطور نیست و طبق گفته اهالی افرادی زیادی در این روستا مشغول خانه سازی هستند و مردم خود به داشتن پنجره زیاد علاقه دارند .

طبق گفته اهالی روستا علاقه مردم روستا به داشتن پنجره در خانه ها برای هواخوری، دیدن مناظر زیبای روستا و دلنوازی خانه است .

یکی دیگر از نکات حائز اهمیت دراین روستا این است که برای علاقه مردم به پنجره در خود روستا مغازه پنجره سازی توسط اهالی روستا راه اندازی شده است .

به هر روی تفکر و توجه به فرهنگ مردم در هر منطقه می تواند اطلاعات زیادی را به علاقمندان به علم مردم شناسی بدهد و این امر در روستاهای جعفرآباد، حیدرآباد، زردآلوآباد که علاوه بر جاذبه ها و توانمندیهای توریستی مشخصه های مردم شناسی خاصی نیز دارند، فراوان به چشم می خورد .

در عین حال بهره وری هرچه بیشتر و رشد و شکوفایی این مناطق برای پویایی در تمام بخشها با استفاده از بسترهای موجود، نیازمند یک نگاه ویژه و راهبردی است .