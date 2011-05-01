به گزارش خبرگزاری مهر، هیات انتخاب بخش مسابقه ویدیویی این رویداد هنری متشکل از مازیار میری، محسن امیریوسفی، نصرت الله تابش، محمدرضا معصوم‌زادگان و سعید رجبی فروتن از میان 124 اثر متقاضی بخش مسابقه فیلم‌های ویدیویی ، 23 اثر را برای رقابت در این بخش برگزیدند.



فیلم های "آسان سر" مجید امامی، "آفریقا" هومن سیدی، "امید و نجواها" ایرج کریمی، "بچه تهران" کامبوزیا پرتوی، "پیش خواهد آمد" بهروز شعیبی، "چاله" علی کریم، "حبیب" داریوش یاری، "خانه در غبار" احمد امینی، "در جستجوی بهشت" بیژن میرباقری، "در فلق بود" سید روح الله حجازی، "دنده معکوس" حسن فتحی، "دیگر تنها نیستم" محمدعلی طالبی، "روز طولانی" مسعود رشیدی، "روز که می‌آید" کاوه سجادی حسینی، "زندگی خصوصی امیر" سیروس مقدم، "زنگار" عباس احمدی مطلق، "شما پلیسید؟" عاطفه خادم الرضا، "فرمانده" علی عطشانی، "قصه داود و قمری" آیدا پناهنده، "قصه و واقعیت" حجت قاسم زاده اصل، "قهرمان" یوسف سید مهدوی و "گام‌های معلق" شاهرخ دولکو از منتخبان این بخش هستند.

چهارمین جشنواره بین المللی فیلم شهر در قالب بخش‌های مسابقه فیلم کوتاه، مستند، انیمیشن ، ویدیویی و سینمایی با رویکرد "شهری انسانی برای انسان شهری" از 24 تا 29 اردیبهشت ماه در تهران و گیلان برگزار می‌شود.