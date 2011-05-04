به گزارش خبرنگار مهر، گاردنر که در المپیک 2000 سیدنی برابر الکساندر کارلین روسیه‌ای نابغه کشتی فرنگی جهان به برتری رسید و مدال طلا گرفت در شرایطی که به مرز چهل سالگی نزدیک شده است قصد بازگشت به دنیای قهرمانی دارد.

گاردنر که در پایان دیدار رده بندی وزن ١٢٠ کیلوگرم کشتی فرنگی المپیک ٢٠٠٤ آتن که موفق شد سجاد برزی از ایران را شکست داده و صاحب مدال برنز شود،‌ از دنیای قهرمانی کناره گیری کرد و به کارهای مختلفی از جمله تجارت پرداخت و حالاپس از هفت سال قصد بازگشت به دنیای کشتی را دارد.

وی پس از دوران قهرمانی تقریبا وزنش تا مرز ١٧٠ کیلوگرم بالا رفته بود و سلامتی اش کاملا در معرض خطر بود و همین امر نیز باعث تصمیم جدی گاردنر برای بازگشت به دنیای کشتی شد.

سایت فدراسیون کشتی آمریکا ضمن اعلام این خبر نوشت: قهرمان المپیک در حال حاضر در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی آمریکا تمرینات خود را دنبال می کند تا بتواند در المپیک 2012 لندن سومین مدال خود را در این رویداد کسب کند.