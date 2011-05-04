استان مرکزی؛ چشم انتظار سرمایه گذاری در صنعت و کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، استان مرکزی بهره مند از ظرفیتهای مختلف، مستعد سرمایه گذاری در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات است و این استان به عنوان یکی از مناطق تاثیرگذار در اقتصاد ملی، ظرفیت قابل توجهی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی دارد.

وجود بیش از دو هزار و 700 واحد تولیدی و صنعتی در استان مرکزی، بهره مندی از صنایع مادر و حلقه های واسط کلیدی در تولید کشور، از مهمترین شاخصه ها و امتیازهای این منطقه برای جذب و بهره وری از سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری است.

سرمایه گذاری سه هزار میلیارد تومانی داخلی

استان مرکزی سال گذشته با جذب بیش از سه هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش صنعت بالاترین رتبه را در کشور کسب کرد.



صنعت آلومینیم، خوشه صنعتی تجهیزات ریلی، ساخت تجهیزات پالایشگاهی و انرژی، ایزوگام، پروفیل، شیشه و سنگ از توانمندی های استان برای سرمایه گذاری بیشتر است.



واقع شدن در شاهراه کشور، برخورداری از زیرساختهای مناسب حمل و نقل ریلی و جاده ای، فرودگاه ، ظرفیتهای متعدد در بخش خدمات و کشاورزی، گردشگری و فرهنگی، گمرک و شهرکها و نواحی متعدد صنعتی هم از دیگر زمینه های استعداد این منطقه برای پذیرش سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.

سالانه دهها هیئت خارجی وارد استان می شود



اما آنچه مانع استفاده بیشتر از توانمندیهای استان شده، استفاده حداکثری از فرصتهای استان برای سرمایه گذاری خارجی است و به گفته کارشناسان، سالانه دهها هیئت اقتصادی و تجاری از کشورهای مختلف وارد استان می شود که باید حداقل نیمی از آنها منجر به سرمایه گذاری شود.



شناسایی دقیق ظرفیتهای استان مرکزی در بخشهای مختلف و هدف گذاری برای تکمیل زنجیره تولید و صادرات کالا و خدمات را از راهبردهای اساسی سرمایه گذاری است که به عقیه استاندار مرکزی، بدون آن تقویت سرمایه گذاری خارجی در استان امکان پذیر نیست.



افزایش سرمایه گذاری خارجی



دبیر کمیته روابط خارجی و بین الملل استانداری استان مرکزی نیز گفت بر اساس آمار سرمایه گذاری خارجی مصوب زیر پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی کشور، استان مرکزی با اجرای 30 طرح و پیش بینی بیش از 319 میلیون دلار سرمایه بین استان های کشور از نظر تعداد رتبه پنجم و از نظر میزان سرمایه گذاری در رتبه دهم قرار دارد.



حسن بابایی افزود: طرحهای زیر پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی استان مرکزی به طور عمده در زمینه صنعت شامل محصولات شیمیایی، غذایی، سلولوزی، نساجی ، برق و الکترونیک، فلزات پایه، قطعات خودرو و صنعت و فرآورده های معدنی است.



وی گفت: در مجموع 552 طرح زیر پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در کشور با امکان سرمایه گذاری 34 میلیارد و 185 میلیون دلار وجود دارد که استان تهران با 144 طرح در رتبه نخست قرار دارد.



حسن بابایی افزود: در صورت تعریف راهبردهای مناسب در تسهیل امور و قوانین و تقویت زیرساختهای لازم، استان مرکزی با ظرفیتهای بالقوه فراوان ، توان افزایش طرح ها را در سرمایه گذاری خارجی دارد.



موانع توسعه سرمایه گذاری خارجی



دبیر کمیته روابط خارجی و بین الملل استانداری استان مرکزی افزود: سرمایه گذاری خارجی موجب اصلاح نظام مدیریتی، تبادل تجربیات اقتصادی و به کارگیری فناوری های نوین می شود و باید با اجرای برنامه های کارآمد موانع موجود برای جذب سرمایه گذاران خارجی را تا حد امکان کاهش داد.



حسن بابایی ضعف زیرساختها و اقدامات تشویقی برای سرمایه گذاری، کم بودن ابزار تسهیل امور گمرکی، مشکلات فرهنگی و ذهنیت منفی نسبت به سرمایه گذاران خارجی را از جمله موانع موجود در مسیر سرمایه گذاری خارجی دانست.

رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی هم گفت: تقویت سرمایه گذاری خارجی در استان مرکزی علاوه بر اقدامات لازم برای تضمین ثبات و امنیت ، نیازمند برنامه جامع عملیاتی با حضور بخش های متولی تجارت خارجی در استان است.



شفاف سازی لازمه سرمایه گذاری



اصغر عالیخانی افزود: اطلاع رسانی شفاف از قابلیت های استان مرکزی و مشخص کردن اهداف، نیازها و معرفی بخشهای اولویت دار برای سرمایه گذاری خارجی از مهمترین مسائل این بخش است.



وی گفت: اگرچه قانون سرمایه گذاری خارجی در اختیار متولیان امر قرار دارد اما ضروری است موارد این قانون به صورت روشن در وظایف استانی تعریف و بر اساس راهبردی عملی ، امور سرمایه گذاری در مناطق و استانها تسهیل شود.



عالیخانی افزود: اکنون مطالعات عملی و دقیقی در مورد شناخت بسترها و نیازها برای مشارکت سرمایه گذاران خارجی در طرحهای توسعه استان وجود ندارد و همین امر در برخی موارد سر درگمی سرمایه گذاران خارجی را در پی دارد.



وی تشکیل کمیته راهبردی تجارت خارجی استان مرکزی را در سال جاری به فال نیک گرفت و ابراز امیدواری کرد که با تشکیل این کمیته سامانه اطلاعاتی قوی از نیازهای استان برای سرمایه گذاران خارجی و ارائه تسهیلات به آنان تشکیل شود.



استان مرکزی دومین قطب صنایع مادر و تجهیزات صنعتی و چهارمین قطب صنعتی کشور است و در زمینه کشاورزی هم شهر محلات به عنوان دهکده گل ایران شهرت دارد.



صادرات، نشانگر وجود زیر ساختهای توسعه



صادرات استان مرکزی به 68 کشور جهان، بیانگر وجود زیر ساخت های مناسب برای جذب سرمایه گذاران خارجی است که باید به آن توجه شود.



در کنار توانمندی های استان برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، وجود برخی ظرفیتها از جمله ظرفیت خالی صنایع بزرگ استان، فرش دست باف، خدمات فنی و مهندسی و رشته های مختلف صنایع دستی از جمله ظرفیت های مغفول سرمایه گذاری در استان مرکزی است.

اکنون کمتر از نیمی از ظرفیت صنایع بزرگ و مادر در استان مرکزی فعال است که توجه به این بخش و احیای این توانایی می تواند ظرفیتهای سرمایه گذاری را در استان افزایش دهد، بدون اینکه نیاز به ایجاد زیر ساخت باشد.



همایشی بین المللی برای توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی



معاون برنامه ریزی استاندار مرکزی هم از برگزاری همایش بین المللی توانمندی های استان مرکزی برای جذب سرمایه گذاری اردیبهشت امسال در اراک خبر داد.



محمد رضا عاشوری با اشاره به اینکه تاکنون این همایش در دو استان دیگر هم برگزار شده است ، پیش بینی کرد در این همایش دو هزار نفر که بیشتر سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور هستند ، شرکت کنند.



عاشوری گفت: این استان از ظرفیت های خوبی برخوردار است که معرفی بیشتر این قابلیتها نقش موثری در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی دارد.