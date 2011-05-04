مقدمات گازرسانی به پنج روستای استان مرکزی فراهم شد

غلامرضاشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: گازرسانی به روستاهای فوق نیاز به اجرای12 هزار و 400 متر شبکه گاز از نوع پلی‌اتیلن و تهیه و نصب یک ایستگاه تقلیل فشار تی بی اس به ظرفیت یک هزار مترمکعبی است.

وی اضافه کرد: اجرای این طرح همچنین نیازمند نصب 26عدد علمک گاز در انتهای شبکه‌های گاز این روستاها است که با انتخاب شرکت برنده مناقصه اجرای این مرحله از گازرسانی به عهده شرکت فوق قرارگرفت.

مشایخی هزینه تأمین کالا و اجرای این مرحله از گازرسانی به پنج روستای یادشده بالغ بر4 میلیارد و230میلیون ریال عنوان کرد.

وی گفت: مدت اجرای این پروژه 205 روز تقویمی در نظر گرفته شده است که با اجرای این عملیات، ساکنین250 خانواری روستاهای کتیران علیا، کتیران سفلی، چقاسیا، تاج دولتشاه و سوارآباد از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند می شوند.

