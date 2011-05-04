به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، برای اولین بار در کشور و توسط یک دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان، دستگاه شارش گاز در این دانشگاه ساخته شد.

این دستگاه در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان و توسط سجاد محمودپور، کارشناس ارشد آزمایشگاه مرکزی و از مخترعان برجسته این دانشگاه ساخته شده است.

رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان در این ارتباط به خبرنگار مهر در اصفهان گفت: نخستین دستگاه شارش گاز ساخته شده در کشور، قابلیت اختلاط چند گاز با درصد ترکیب دلخواه را دارد.

محمدتقی جعفری با اشاره به خروجی گاز از این دستگاه، افزود: دستگاه شارش گاز ساخته شده در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان، قابلیت خروج با دقت یک دهم میلی‌لیتر در دقیقه را دارد و بر این اساس قابل تنظیم است.

وی به منحصر به فرد بودن دستگاه شارش گاز دانشگاه صنعتی اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: این دستگاه، تنها نمونه ساخته شده کنترل شارش گاز در کشور است.

رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به تاثیر تحریم‌ها در خرید این دستگاه و ورود آن به کشور، تصریح کرد: به دلیل وجود تحریم‌های فراوان، زمان بسیار زیادی برای خرید این دستگاه صرف می‌شد که خوشبختانه شیوه ساخت آن در دانشگاه صنعتی اصفهان کشف شد و به اثبات رسید.

وی به مدت زمان ساخت این دستگاه اشاره کرد و بیان داشت: مخترع برجسته دانشگاه صنعتی اصفهان توانست نخستین دستگاه شارش گاز کشور را در مدت‌ زمانی کمتر از پنج ماه تولید کند که خود موضوع قابل توجهی محسوب می‌شود.

جعفری با اشاره به کارایی این دستگاه، اضافه کرد: دستگاه شارش گاز ساخته شده در اصفهان، کارایی بسیار بیشتری نسبت به نمونه مشابه خارجی خود دارد.

وی با بیان اینکه هزینه‌ بسیار پایینی به نسبت نمونه خارجی، صرف تولید و ساخت این دستگاه شده است، ادامه داد: هزینه تمام شده ساخت و تولید دستگاه کنترل شارش گاز در دانشگاه صنعتی اصفهان، شش میلیون ریال بوده است.

رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان با تاکید بر لزوم انجام آزمایشات و تست‌های فنی روی این دستگاه، گفت: پس از راه‌اندازی این دستگاه در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان، پنج آزمایش آنالیز حرارتی به صورت روزانه روی دستگاه انجام می‌گیرد تا کارایی آن از هر لحاظ مورد آزمایش قرار داده شود.

وی به خصوصیات بارز این دستگاه اشاره کرد و افزود: از آنجایی که تجهیزات کنترل خلاء مناسب و مطلوبی بر روی دستگاه کنترل شارش گاز نصب شده است، شرایط مطلوبی برای آنالیزهای حرارتی و آزمایش‌های تحت اتمسفر خاص که به صورت متعدد انجام می‌شود، فراهم خواهد آمد.

جعفری با اشاره به خصوصیات سازنده و مخترع این دستگاه، اظهار داشت: سجاد محمودپور که موفق به ساخت این دستگاه در دانشگاه صنعتی اصفهان شد، پیش از این و در سال 87 نیز دستگاه شبیه‌سازی آوایی پدیده‌های کوانتومی را ساخته بود که جایزه سال انجمن فیزیک ایران را به خود اختصاص داد.

به گزارش مهر، دستگاه کنترل شارش گاز ساخته شده توسط این مخترع اصفهانی، توانایی آن را دارد تا جریان گازهای متفاوت آمخیته را کنترل کرده و یک جریان خاص از گاز را به محققان ارائه دهد.

این دستگاه هم اکنون در دانشگاه صنعتی اصفهان فعالیت خود را آغاز کرده و در آینده نزدیک در فهرست اختراعات کشور به ثبت می رسد.