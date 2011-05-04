به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی مدیرعامل موسسه "جبرائیل" که پخش فیلم سینمایی "پایان‌نامه" به کارگردانی حامد کلاهداری را بر عهده دارد، درباره برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای اکران عمومی این فیلم گفت: برای اکران "پایان‌نامه" برنا‌مه‌های گوناگونی در نظر گرفته‌ایم که از جمله آن می‌توان به قرعه‌کشی میان مخاطبان و اهدای پنج سکه بهار آزادی در پایان هر هفته اکران اشاره کرد که با حضور عوامل فیلم صورت می‌گیرد.

وی افزود: همچنین از دیگر کارهای تبلیغاتی که برای اکران عمومی این اثر انجام شده، اقدامی نمادین است که در آن قرعه‌کشی میان مخاطبان "پایان‌نامه" در پایان زمان اکران عمومی انجام خواهد شد و ماشین‌های استفاده شده در فیلم به برگزیدگان اهدا می‌شود که این اتومبیل‌ها به زودی بر روی داربست در مکان‌های تعیین شده قرار می‌گیرد.

این پخش‌کننده سینما درادامه درباره چگونگی شرکت مخاطبان در این قرعه‌کشی گفت: در سینماهای نمایش‌دهنده این فیلم پس از پایان هر اکران برگه‌هایی دراختیار تماشاگران قرار می‌گیرد که بر اساس آنها اقدام به قرعه‌کشی و اهدای جوایز می‌کنیم.

صادقی در پایان با اشاره به اینکه "پایان نامه" پتانسیل لازم برای موفقیت در اکران عمومی را دارد، گفت: فیلم سینمایی "پایان‌نامه" با توجه به مضمون و ساختاری که دارد، مسلما پتانسیل لازم برای اکرانی موفق را داراست و ما به عنوان افرادی که مسوولیت تبلیغات و پخش این فیلم را بر عهده داریم تمام تلاش خود را برای بهتر دیده شدن فیلم خواهیم کرد و طرح‌های گوناگونی را برای تحقق این هدف مد نظر داریم.

اکران عمومی "پایان‌نامه" به زودی شروع می‌شود.

