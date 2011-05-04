به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، احمد کرمی صبح چهارشنبه در بازدید از مسکن مهر شهرستان دهلران اظهار داشت: مسکن مهر شاهکار دولت است.
وی گفت: مسکن مهر طی حرکتی جهاد گونه به منظور تأمین مسکن اقشار محروم و کم درآمد جامعه آغاز شده است.
وی رمز موفقیت اجرای پروژه مسکن مهر را منوط به مشارکت مردم در سهم آورده دانست و افزود: همراهی و همکاری مسئولین، متولیان و مردم جهت تسریع درعملیات اجرایی مسکن مهر دهلران از راهکارها و اقدامات مؤثر است.
احمد کرمی بر تسریع در عملیات اجرایی مسکن مهر با توجه به تعداد زیاد واحدهای آن تأکید کرد و گفت: باید در راستای برخورداری مردم از مسکن مهر در شهرستان مرزی دهلران بیش از پیش تلاش شود تا شاهد بهره برداری از آن در آینده ای نزدیک باشیم.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری ایلام پیشرفت فیزیکی مسکن مهر دهلران را 55 درصد اعلام کرد و گفت: تا کنون از 500 میلیارد ریال اعتبار مسکن مهر 300 میلیارد ریال آن هزینه شده است.
گفتی است مسکن مهر دهلران با 2400 واحد در سه سایت اصلی، فرهنگیان و بخش موسیان در حال اجراست.
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