به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، احمد کرمی صبح چهارشنبه در بازدید از مسکن مهر شهرستان دهلران اظهار داشت: مسکن مهر شاهکار دولت است.

وی گفت: مسکن مهر طی حرکتی جهاد گونه به منظور تأمین مسکن اقشار محروم و کم درآمد جامعه آغاز شده است.

وی رمز موفقیت اجرای پروژه مسکن مهر را منوط به مشارکت مردم در سهم آورده دانست و افزود: همراهی و همکاری مسئولین، متولیان و مردم جهت تسریع درعملیات اجرایی مسکن مهر دهلران از راهکارها و اقدامات مؤثر است .

احمد کرمی بر تسریع در عملیات اجرایی مسکن مهر با توجه به تعداد زیاد واحدهای آن تأکید کرد و گفت: باید در راستای برخورداری مردم از مسکن مهر در شهرستان مرزی دهلران بیش از پیش تلاش شود تا شاهد بهره برداری از آن در آینده ای نزدیک باشیم .

سرپرست معاونت عمرانی استانداری ایلام پیشرفت فیزیکی مسکن مهر دهلران را 55 درصد اعلام کرد و گفت: تا کنون از 500 میلیارد ریال اعتبار مسکن مهر 300 میلیارد ریال آن هزینه شده است .