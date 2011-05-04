به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عبادتی نماینده معاونت توسعه و منابع بعثه مدینه، علت این کاهش را عزم جدی نیروی انتظامی در جلوگیری از خروج مواد مخدر همراه زائران از فرودگاههای کشور اعلام کرد و گفت: اجرای قاطعانه تصمیم مقامات انتظامی در بازرسی دقیق بار همراه زائران موجب کاهش چشمگیر میزان کشفیات مواد مخدر در کاروانهای ایرانی و بهبود وجهه ایران شده است.

وی اضافه کرد: سال 88 در موسم عمره 167 نفر از زائران به علت حمل مواد مخدر همراه خود به عربستان دستگیر شده بودند.

عبادتی همچنین از بهتر شدن برخورد مقامات و ماموران سعودی با زائران ایرانی در عمره امسال در مقایسه با سال های قبل خبر داد و افزود: چند مورد دستگیری که در عمره جاری اتفاق افتاد، به سرعت و بسیار زودتر از موارد مشابه در سالهای قبل حل و فصل شد و دستگیرشدگان آزاد شدند.

نماینده معاونت توسعه و منابع بعثه مدینه همچنین گفت: اگر معضل بدحجابی برخی بانوان ایرانی که موجب وهن جمهوری اسلامی است، حل شود زمینه برخی تبلیغات سوء علیه ایران اسلامی به وجود نمی آید.

وی پیشنهاد کرد: برای حل این مشکل در ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر برای بانوان زائر خانه خدا لباس متحدالشکل طراحی و ابلاغ شود.

عبادتی یادآور شد لازم است براساس اصول کارشناسی شده و با تدبیر و درایت برای حفظ حرمت سرزمین وحی و حریم اهل بیت و تشیع، با افرادی که حجاب کامل و شوونات اسلامی را رعایت نمی کنند برخورد جدی صورت پذیرد.