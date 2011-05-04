55 میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان هرمزگانی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد امین خیاط در جمع خبرنگاران بیان داشت: ‌این میزان تسهیلات به منظور خرید کود، بذر وسم، کشت صیفی جات ومحصولات کشاورزی به تشکلهای عضو صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی پرداخت شده است.

خیاط با بیان اینکه از تعداد 250 تشکل فعال در بخش کشاورزی استان 160 تشکل عضو این صندوق هستند، ادامه داد: در سال گذشته علاوه بر تعدادی از تشکلها تعداد 41 شرکت خدمات مشاوره ای نیزبه منظور اجرای پروژه هایشان از صندوق تسهیلات دریافت کردند.

مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی هرمزگان با اشاره به اینکه شرکتهای خدمات مشاوره ای نیز به منظور انجام کشت محصولات کشاورزی و رویکرد به توسعه روشهای نوین کشاورزی مشمول دریافت تسهیلات شدند، ابرازداشت: یکی از شاخصها برای پرداخت تسهیلات به این شرکتها عضویت سه فارغ التحصیل کشاورزی در این شرکتها اعلام شده بود.

خیاط اظهارداشت: ‌در سال جدید صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان در راستای توسعه عضویت هر چه بیشتر تشکلهای بخش کشاورزی در صندوق آمادگی پذیرش عضویت همه 250 تشکل فعال بخش کشاورزی در صندوق را داراست.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در سال گذشته صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان در زمینه جذب اعتبارات به منظور توسعه آبیاری تحت فشار رتبه اول کشوری را کسب کرده است.

به گفته وی این صندوق علاوه بر کسب این رتبه، موفق به کسب رتبه دوم کشور در زمینه اجرای آبیاری تحت فشار با اعتباری بالغ بر 160 میلیارد ریال شده که با این میزان تسهیلات پرداخت شده حدود 11 هزار هکتار از اراضی کشاورزی مجهز به این سیستم شدند.