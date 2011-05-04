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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۲۲

سونی " جدایی نادر از سیمین" را در آمریکای شمالی پخش می کند

سونی " جدایی نادر از سیمین" را در آمریکای شمالی پخش می کند

موسسه پخش سونی پیکچرز کلاسیکس حق پخش فیلم " جدایی نادر از سیمین" ساخته اصغر فرهادی را برای نمایش در آمریکای شمالی خریداری کرد.

به گزارش مهر از ورایتی سونی پیکچرز کلاسیکس که از پخش کنندگان عمده و قدرتمند فیلم در آمریکا و کاناداست امتیاز پخش " جدایی نادر از سیمین" را از موسسه ممنتو فیلمز صاحب اصلی حق پخش جهانی این فیلم دریافت کرد.

" جدایی نادر از سیمین" برنده خرس طلایی بهترین فیلم و دو خرس نقره ای بهترین بازیگران زن و مرد جشنواره برلین و همچنین برنده پنج سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر ( در رشته های بهترین فیلم ، بهترین فیلمنامه ، بازیگر نقش مکمل مرد، فیلمبرداری و صدابرداری)شده است.

ممنتو فیلمز و سونی پیکچرز کلاسیکس پیش از این در پخش فیلم برنده نخل طلایی جشنواره کن 2009 یعنی " کلاس" ساخته لوران کانته در آمریکای شمالی با یکدیگر همکاری کرده بودند.
 

کد مطلب 1304687

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