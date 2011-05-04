به گزارش خبرگزاری مهر، این مجله در تحلیل خود با اشاره به عملیات نیروهای آمریکایی در کشتن بن لادن به این نکته اشاره می کند که واشنگتن در پی اعلام مرگ اسامه بن لادن اشتباهاتی انجام داد. برخی از این اشتباهات "هزینه های" سیاسی به همراه داشت، برخی دیگر "هزینه های ماهوی" و برخی دیگر هر دو این هزینه ها را به همراه داشت.

تایم در ادامه این پنج اشتباه را به شرح زیر بر می شمارد:

1. آمریکا مستقیم وارد اصل ماجرا نشد: اینکه آیا بن لادن مسلح بوده است یا خیر؟ کدام زن به عنوان سپر انسانی استفاده شده؟ واقعاً چه کسی در پس هدف اصلی کشته شد؟. این هزینه ها در پوشش های رسانه ای هم بر آمریکا آسیب زد. مخالفین رئیس جمهوری بویژه در برنامه های رادیویی تندتر شدند. جزئیات دیگر این ماموریت هم به شیوه ای نادرست و نامناسب مورد تردید قرار گرفت و تئوری های خشن "دشمن جهانی" و جویندگان توطئه جای پایی بدست آوردند.

2. دادن اعتبار کم به جرج بوش برای مجازات بن لادن: حتی اگر کاخ سفید عقیده دارد که رئیس جمهوری قبلی در کشتن و مرگ بن لادن کاری نکرده و ارتباطی نداشته، با این وجود اگر اوباما از جرج بوش درخواست می کرد تا به خاطر کارهایی که در این ارتباط انجام داده در مراسمی در مکان برج های دوقلوی جهان سخنانی کند اگر چه دیر شده، اما می توانست ایده خوبی باشد.

3. سومین اشتباه ایالات متحده این بوده که به بحث هایی مربوط به عکس و تصاویر بن لادن اجازه داد تا از کنترل خارج شود. تصمیم درباره اینکه آیا تصاویری از جسد بن لادن منتشر بشود یا خیر تصمیم ساده ای نبود. اما اظهارات جنجالی دولت اوباما و ناراحتی افکار عمومی یک انحراف گسترده ای را ایجاد کرد و کاخ سفید با نقض یکی از نقش های خود دچار خطا شد. زمانی که محافل سیاسی و اجتماعی واشنگتن بر عدم انتشار تصاویر تاکید می کنند فشار رسانه ها برای انتشار آن بیشتر می شود.

4. از کنترل خارج شدن بحث های مربوط به جنگ در افغانستان: اشتباه دیگر دولت آمریکا این بود که به بحث های مربوط به جنگ افغانستان اجازه داد تا از کنترل خارج شود. اینها نشان می دهند که برخی از مشاوران رئیس جمهوری هر چه زودتر در پی مقایسه تعهدات کنونی در افغانستان با گذشته هستند. اما دولت آمریکا با عدم اتخاذ موضعی درباره سیاست آتی رئیس جمهوری، عملاً به کسانی که مخالف جنگ در افغانستان هستند اجازه داد تا از مرگ بن لادن به عنوان یک اهرم در اظهارت خود بهره ببرند.

5. آخرین اشتباه دولت آمریکا این بود که پس از مرگ بن لادن اجازه داد تا بحث ها درباره پاکستان نیز از کنترل خارج شود. کنگره و رسانه ها خواستار تغییرات بنیادی در ربطه آمریکا با پاکستان شدند. در حالی که دولت می داند که تغییر در سیاست علیه پاکستان به نفع منافع آمریکا نیست.