به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم تلویزیونی به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه یک تهیه میشود و در حال حاضر مراحل تصویربرداری را سپری میکند.
فیلمنامه فیلم تلویزیونی "حرفهای" را فلورا سام نوشته و در آن حمیدرضا پگاه، مریم امیرجلالی، لادن طباطبایی، کمند امیرسلیمانی، میرطاهر مظلومی، محمدرضا عباسنژاد، نسرین خسروانی و ... بازی میکنند.
داستان این فیلم درباره سمسار دورهگردی است که عاشق سینما است. تا اینکه او درگیر یک باند کلاهبرداری میشود و ...
عوامل این پروژه عبارتند از مدیر تصویربرداری: هوشنگ غفوری، صدابردار: محمد علیزاده، طراح گریم: منیژه حاتم آبادی، طراح صحنه و لباس: پیام حسین سوری، مدیر تولید: عباس دقاقی، صداگذار و تدوین: روزبه کلباسی، موسیقی: امید کرامتی، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: آلاله هاشمی و عکاس: فریبا اوجی.
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