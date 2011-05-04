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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۲۹

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سام فیلم "حرفه‌ای" را کارگردانی می‌کند

سام فیلم "حرفه‌ای" را کارگردانی می‌کند

فلورا سام این روزها مشغول کارگردانی فیلم تلویزیونی "حرفه‌ای" به تهیه‌کنندگی مجید اوجی برای شبکه یک است.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم تلویزیونی به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه یک تهیه می‌شود و در حال حاضر مراحل تصویربرداری را سپری می‌کند.

 

فیلمنامه فیلم تلویزیونی "حرفه‌ای" را فلورا سام نوشته و در آن حمیدرضا پگاه، مریم امیرجلالی، لادن طباطبایی، کمند امیرسلیمانی، میرطاهر مظلومی، محمدرضا عباس‌نژاد، نسرین خسروانی و ... بازی می‌کنند.

 

داستان این فیلم درباره سمسار دوره‌گردی است که عاشق سینما است. تا اینکه او درگیر یک باند کلاهبرداری می‌شود و ...

 

عوامل این پروژه عبارتند از مدیر تصویربرداری: هوشنگ غفوری، صدابردار: محمد علیزاده، طراح گریم: منیژه حاتم آبادی، طراح صحنه و لباس: پیام حسین سوری، مدیر تولید: عباس دقاقی، صداگذار و تدوین: روزبه کلباسی، موسیقی: امید کرامتی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: آلاله هاشمی و عکاس: فریبا اوجی.

کد مطلب 1304776

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