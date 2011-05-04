به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی نواداد ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیر عامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس گفت: در راستای بهبود سطح کیفی برنامه های شبکه استانی فرستنده های پر قدرت دیجیتالی در استان ایجاد می شود که با توجه به مطالعات انجام گرفته این فرستنده ها در شبلی، قافلان کوه، آغ داز، قزل قیه و دستجرد تا پایان سال 91 به بهره برداری می رسد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به تجهیز و ساماندهی ایستگاه های متوسط قدرت شهر ستان ها از سال 91 گفت: با تجهیز این ایستگاه ها تصاویر دریافتی در شهرستان ها در حد کیفیت تصاویر ماهواره ای خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از ایجاد دو دفتر خبری در شهرستان جلفا خبر داد.

علی نواداد گفت: لازمه پوشش رسانه ای فعالیت های کلان اقتصادی و گردشگری منطقه آزاد ارس استقرار دفاتر خبری فعال در این منطقه است.

وی اظهار داشت: این دفاتر در شهرستان جلفا و منطقه آزاد ارس با نیروهای متخصص ایجاد می شوند.

مدیر عامل منطقه آزاد ارس نیز در این نشست با تاکید بر جایگاه اقتصادی این منطقه در کشور خواهان توجه بیشتر رسانه ملی در استان به اخبار و رویدادهای مهم آن شد.

علیرضا مقیمی با اشاره به اینکه رسانه ها امروزه بهترین عامل تحول اقتصادی هستند، افزود: بنا داریم تا در راستای تحقق فرمان رهبر معظم انقلاب در سال جهاد اقتصادی از تمام ظرفیت های موجود برای توسعه و پویایی منطقه آزاد ارس بهره بگیریم.