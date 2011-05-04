به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، ملا عبدالله غفوری ظهر چهارشنبه در اولین جلسه ستاد احیای زکات شهرستان روانسر، گفت: دین اسلام برای تامین نیازهای فقرا و توازن اجتماعی زکات را بر همه مسلمانان واجب کرده تا از این طریق سعادت جامعه و کاهش اختلاف طبقاتی را فراهم آورد.

وی ترویج و تبلیغ آموزه های دینی و فرائض اسلامی از جمله زکات را یکی از اصول بنیادی مکتب اسلام برشمرد و بر آگاه سازی و توجیه کشاورزان برای شیوه های آسان در پرداخت زکات تاکید کرد.

جلال صفری فرماندار شهرستان روانسر نیز با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته بیش از 480 میلیون ریال زکات در این شهرستان جمع آوری شده گفت: در سالجاری نیز 20 نفر از عاملان زکات در روستاهای روانسر کار جمع آوری و شناسایی زکات دهندگان را بر عهده دارند.