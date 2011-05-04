600 تعاونی گلستان ایران کد دارند

حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این آمادگی وجود دارد که برای توسعه کالاهای صادراتی، مشکلات صادراتی موجود، برطرف شود.

مدیرکل تعاون گلستان گفت: به منظور افزایش حضور بانوان در عرصه های اقتصادی، تعاونیهای توانمند و دارای شرایط بانوان استان در اولویت تسهیلات قرار خواهند گرفت.



وی اظهار داشت: توانمندیهای بالقوه زیادی در تعاونی های زنان استان وجود دارد که می طلبد این توانمندیها بالفعل شوند.

وی با بیان اینکه تزریق اعتبارات و افزایش شیفت کاری تعاونی های بانوان از اقدامات سال 90 برای توانمندسازی حضور بانوان در اقتصاد است، ادامه داد: استان گلستان با دارا بودن یکهزار و 314 تعاونی زنان، رتبه نخست تعاونی های کشور را در این بخش دارد.

ابراهیمی افزود: برای کیفیت بخشی فعالیتهای تعاونی ها از جمله تعاونی های زنان، تطابق محصولات آنها با استانداردهای مورد نظر در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل تعاون گلستان بر ثبت نام متقاضیان کار در سایت این اداره کل تاکید کرد و افزود: از این پس از افرادی که در این سامانه ثبت نام کرده اند در فرصتهای شغلی ایجاد شده استفاده می شود.



ابراهیمی گفت: تاکنون 32 هزار نفر در این سامانه ثبت نام کرده و کد رهگیری دریافت کرده اند.

حدود 9 هزار شرکت تعاونی در گلستان ثبت شده است.