به گزارش خبرنگار مهر در کرج، راحیل کیا ظهر چهارشنبه در 356 مین جلسه علنی شورای شهر کرج در اعتراض به عملکرد خودسرانه معاونت خدمات شهری این شهر خواستار رسیدگی و پیگیری شورا در رابطه با نحوه تنظیم قراردادها و همچنین عملکرد پیمانکاران این حوزه شد.

وی افزود: شهرداری و معاونت خدمات شهری شهرداری کرج بدون هماهنگی با شورای اسلامی این شهر اقداماتی انجام می دهد که باید با جدیت از سوی شورا مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

کیا با اشاره به اینکه این اقدام معاونت خدمات شهری در گذشته نیز وجود داشته است، خاطر نشان کرد: اینگونه اقدامات معاونت خدمات شهری در گذشته نیز وجود داشته اما به دلیل بی توجهی شهرداری و پیگیری شورای شهر اقدام مجددانه ای صورت نگرفت.

گفتنی است وی پس از ارائه این درخواست، جلسه علنی شورا را به منزله اعتراض خود به نحوه عملکرد شهرداری ترک کرد.