شش هزار نفر از خانواده شهدای به حج تمتع اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، رضا مومنین بعد ازظهر چهارشنبه در چهارشنبه در آیین تجلیل از خانواده شهدای فرهنگی استان بوشهر افزود: هم اکنون بیش از 40 هزار نفر از خانواده معظم شهدا در نوبت اعزام به حج قرار دارند.

وی با اشاره به اعزام خانواده شهدا به مشهد مقدس، گفت: پارسال 130 میلیارد تومان صرف برنامه های مختلف فرهنگی و اجتماعی خانواده شهدا شد که امسال این رقم افزایش می یابد .

مومنین با اشاره به اینکه 25 درصد اشتغال سازمانها و دستگاهای اجرایی مربوط به خانواده شهداست، افزود: پارسال زمینه اشتغال بیش از 15 هزار نفر از خانواده شهدا در آموزش و پرورش فراهم شده است.

معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور تجلیل از خانواده شهیدان که سمبل اخلاق و معرفت هستند را تجلیل از همه خوبیها عنوان کرد.