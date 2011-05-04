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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۱۸

مومنین خبر داد:

شش هزار نفر از خانواده شهدای به حج تمتع اعزام می شوند

شش هزار نفر از خانواده شهدای به حج تمتع اعزام می شوند

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت: امسال شش هزار نفر از خانواده معظم شهدا به حج تمتع اعزا م می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، رضا مومنین بعد ازظهر چهارشنبه در چهارشنبه در آیین تجلیل از خانواده شهدای فرهنگی استان بوشهر افزود: هم اکنون بیش از 40 هزار نفر از خانواده معظم شهدا در نوبت اعزام به حج قرار دارند.

وی با اشاره به اعزام خانواده شهدا به مشهد مقدس، گفت: پارسال 130 میلیارد تومان صرف برنامه های مختلف فرهنگی و اجتماعی خانواده شهدا شد که امسال این رقم افزایش می یابد.

مومنین با اشاره به اینکه 25 درصد اشتغال سازمانها و دستگاهای اجرایی مربوط به خانواده شهداست، افزود: پارسال زمینه اشتغال بیش از 15 هزار نفر از خانواده شهدا در آموزش و پرورش فراهم شده است.

معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور تجلیل از خانواده شهیدان که سمبل اخلاق و معرفت هستند را تجلیل از همه خوبیها عنوان کرد.

کد مطلب 1305103

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