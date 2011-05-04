به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سرهنگ فتح الله بحرینی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران رسانه های گروهی با تاکید بر نقش مشارکت مردمی در کاهش تصادفات، اظهارداشت: در قانون جدید علاوه بر افسران و مأموران راهنمایی و رانندگی از گزارش داوطلبان مردمی به عنوان بازرسانی نامحسوس ترافیک در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه استفاده می شود .

وی افزود: در این قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی سازندگان خودرو متصدیان راه و معابر در صورت قصور در تصادف مقصر و مراکز فوریتهای پزشکی و هلال احمر نیز در انتقال مجروحان و اجساد ناشی از سوانح رانندگی مسئول هستند .

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان بوشهر اضافه کرد: بر اساس این قانون تمام رانندگان، سرنشینان، عابران پیاده، متصدیان و فعالان در حوزه حمل و نقل کشور نیز مشمول قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی هستند .

بحرینی با بیان اینکه در قانون جدید، سه عامل بازدارنده نمره منفی، توقیف خودرو و گواهینامه و جریمه‌های نقدی در نظر گرفته شده است، گفت : برابر ماده هفت قانون جدید راهنمایی و رانندگی به 20 تخلف نمرات منفی تعلق می گیرد که کسب 30 نمره منفی برای بار اول منجر به ضبط گواهینامه به مدت سه ماه و 400هزار ریال جریمه و کسب 25 نمره منفی برای بار دوم باعث ضبط گواهینامه به مدت شش ماه و 600هزار ریال جریمه خواهد شد .

وی اظهارداشت: همچنین کسب 20 نمره منفی برای بار سوم نیز ابطال گواهینامه و یک میلیون ریال جریمه را در پی خواهد داشت .

رئیس پلیس راه استان بوشهر نیز با بیان اینکه عامل انسانی در بیش از 80 درصد تصادفات نقش اساسی دارد، اظهار امیدواری کرد قوانین جدید راهنمایی و رانندگی موجب کاهش تصادفات شود .