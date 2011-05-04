به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سرهنگ فتح الله بحرینی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران رسانه های گروهی با تاکید بر نقش مشارکت مردمی در کاهش تصادفات، اظهارداشت: در قانون جدید علاوه بر افسران و مأموران راهنمایی و رانندگی از گزارش داوطلبان مردمی به عنوان بازرسانی نامحسوس ترافیک در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه استفاده می شود.
وی افزود: در این قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی سازندگان خودرو متصدیان راه و معابر در صورت قصور در تصادف مقصر و مراکز فوریتهای پزشکی و هلال احمر نیز در انتقال مجروحان و اجساد ناشی از سوانح رانندگی مسئول هستند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان بوشهر اضافه کرد: بر اساس این قانون تمام رانندگان، سرنشینان، عابران پیاده، متصدیان و فعالان در حوزه حمل و نقل کشور نیز مشمول قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی هستند.
بحرینی با بیان اینکه در قانون جدید، سه عامل بازدارنده نمره منفی، توقیف خودرو و گواهینامه و جریمههای نقدی در نظر گرفته شده است، گفت: برابر ماده هفت قانون جدید راهنمایی و رانندگی به 20 تخلف نمرات منفی تعلق می گیرد که کسب 30 نمره منفی برای بار اول منجر به ضبط گواهینامه به مدت سه ماه و 400هزار ریال جریمه و کسب 25 نمره منفی برای بار دوم باعث ضبط گواهینامه به مدت شش ماه و 600هزار ریال جریمه خواهد شد.
وی اظهارداشت: همچنین کسب 20 نمره منفی برای بار سوم نیز ابطال گواهینامه و یک میلیون ریال جریمه را در پی خواهد داشت.
رئیس پلیس راه استان بوشهر نیز با بیان اینکه عامل انسانی در بیش از 80 درصد تصادفات نقش اساسی دارد، اظهار امیدواری کرد قوانین جدید راهنمایی و رانندگی موجب کاهش تصادفات شود.
سرهنگ قدرت الله کشکولی اضافه کرد: وزارت راه و شهرداریها مکلف هستند با هماهنگی راهور محلهای عبور عابران پیاده را با نصب علایم و تجهیزات در همه معابر برون شهری و درون شهری مشخص کنند.
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