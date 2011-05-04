حماس برادر ماست/ اختلافات را به تاریخ سپردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العربیه، ابومازن در مراسم امضای توافقنامه آشتی ملی فلسطین اظهار داشت: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل باید میان صلح و شهرک سازی یکی را انتخاب کند.

وی افزود: حماس برادر ما محسوب می شود و این بهترین واکنش ما به تلاش اسرائیل برای دامن زدن به اختلافات داخلی فلسطین به شمار می رود. اسرائیل حق ندارد در امور داخلی ما دخالت کند و ما از این پس دودستگی ها را به تاریخ سپردیم.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با بیان این مطلب افزود: اختلافات داخلی فلسطین تاکنون اشغال اراضی مان توسط اسرائیل و اقدامات تجاوزکارانه آن را شدت بخشیده بود.

وی خاطرنشان کرد: کمتر از یک سال دیگر انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان و مجلس قانونگذاری فلسطین برگزار خواهد شد.

قرار است تا لحظاتی دیگر توافقنامه آشتی ملی فلسطین توسط ابومازن و خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس رسما امضا شود.

موافقت با امضای توافقنامه آشتی ملی فلسطین اواخر هفته گذشته توسط "موسی ابومرزوق" و "عزام الاحمد" نمایندگان جنبش های حماس و فتح در قاهره صورت گرفت. این موافقت پس از گذشت 4 سال از آغاز گفتگوهای ملی و با میزبانی مصر انجام شد.