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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۰۱

ابومازن:

حماس برادر ماست/ اختلافات را به تاریخ سپردیم

حماس برادر ماست/ اختلافات را به تاریخ سپردیم

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین لحظاتی پیش در مراسم امضای توافقنامه آشتی ملی فلسطین جنبش حماس را برادر خود خواند و اعلام کرد که فلسطینی ها اختلافات خود را به تاریخ سپرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العربیه، ابومازن در مراسم امضای توافقنامه آشتی ملی فلسطین اظهار داشت: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل باید میان صلح و شهرک سازی یکی را انتخاب کند.

وی افزود: حماس برادر ما محسوب می شود و این بهترین واکنش ما به تلاش اسرائیل برای دامن زدن به اختلافات داخلی فلسطین به شمار می رود. اسرائیل حق ندارد در امور داخلی ما دخالت کند و ما از این پس دودستگی ها را به تاریخ سپردیم.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با بیان این مطلب افزود: اختلافات داخلی فلسطین تاکنون اشغال اراضی مان توسط اسرائیل و اقدامات تجاوزکارانه آن را شدت بخشیده بود.

وی خاطرنشان کرد: کمتر از یک سال دیگر انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان و مجلس قانونگذاری فلسطین برگزار خواهد شد.

قرار است تا لحظاتی دیگر توافقنامه آشتی ملی فلسطین توسط ابومازن و خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس رسما امضا شود.

موافقت با امضای توافقنامه آشتی ملی فلسطین اواخر هفته گذشته توسط "موسی ابومرزوق" و "عزام الاحمد" نمایندگان جنبش های حماس و فتح در قاهره صورت گرفت. این موافقت پس از گذشت 4 سال از آغاز گفتگوهای ملی و با میزبانی مصر انجام شد.

کد مطلب 1305224

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