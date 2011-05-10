آلودگی هوای برخی شهرستانهای اصفهان نامطلوب است

احمدرضا لاهیجانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به بررسیهای انجام گرفته در ارتباط با آلودگی هوای برخی از شهرستانهای استان اصفهان، افزود: برخی فعالیتهای صنعتی باعث شده است تا وضعیت آلودگی هوای برخی از شهرستانهای استان اصفهان نامناسب و ناسالم باشد.
وی با بیان اینکه بررسیهای متعددی در حوزه زیست محیطی بر روی صنایع استان اصفهان انجام شده است، اظهار داشت: صدها کارخانه و واحد تولیدی و صنعتی آلاینده در استان اصفهان وجود دارند که این موضوعات موجب افزایش میزان آلایندگیها در هوای برخی مناطق استان اصفهان شده که این موضوع میزان آلودگی هوا در برخی شهرستانها را تا حد ناسالم افزایش داده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به تاثیر آلودگی هوا بر عوامل مختلف اجتماعی جامعه اشاره کرد و بیان داشت: هماکنون آلودگی هوا یکی از اساسیترین معضلات و مشکلات موجود در سطح استان اصفهان محسوب میشود و لازم است در این ارتباط چارهای اندیشیده شود.
وی با اشاره به اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوا در سازمان حفاظت محیط زیست کشور، تصریح کرد: این طرح یکی از مصوبات اصلی سازمان حفاظت محیط زیست کشور به منظور کاهش آلودگی هوا در شهرهای بالای 300 هزار نفر جمعیت است.
لاهیجانزاده با بیان اینکه وظایف تمامی دستگاهها در طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهرهای بالای 300 هزار نفر جمعیت مشخص شده است، اضافه کرد: در این طرح برای هر دستگاه اجرایی مسئولیت و ماموریت ویژهای پیشبینی شده و برای نمونه وزارت صنایع موظف شده که خودروهایش را به سطح استاندارد یورو پنج ارتقا بخشد.
وی با بیان اینکه دریافت استاندارد یورو پنج، تنها وظیفه دستگاههای اجرایی در حوزه کاهش آلودگی هوا نخواهد بود، بیان داشت: بر اساس این طرح جامع، طی سه سال، خودروهای فرسوده باید از مدار خارج شوند و برای اجرای آن، سالانه به هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه وزارت نفت نیز در این ارتباط متعهد به انجام فعالیتهایی برای کاهش آلودگی هوا شده است، ادامه داد: وزارت نفت در این ارتباط متعهد شده که تا پایان سال جاری سوخت را با استانداردهای یورو پنج یا استانداردهای بینالمللی تحویل دهد.
وی تاکید کرد: بر اساس برنامهریزیهایی که از سوی مراجع ذیربط صورت گرفته، امیدواریم طرح تحویل سوخت استاندارد تا پایان شهریورماه در تهران و تا پایان سال جاری در سراسر استانهای کشور به اجرا گذاشته شود.
لاهیجانزاده با اشاره به اینکه به منظور رعایت استانداردهای بینالمللی در خودروهای تولیدی، مهلت و بازه زمانی تعیین شده است، گفت: در این ارتباط به صورت ویژه قرار شده که تا سال 91 استانداردهای بینالمللی یورو پنج در صنعت خودروسازی کشور رعایت شود.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر توجه ویژهای به بحث کاهش آلودگیهای زیست محیطی در کشور شده است، افزود: دولت برای سازمان حفاظت محیط زیست 200 مصوبه و برای سایر دستگاهها و وزارتخانهها نیز 570 مصوبه را به تصویب رسانده است.
مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان با تاکید بر اینکه تمامی این مصوبات لازمالاجرا است، اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست، نسبت به مصوبههایی که با موضوعهای زیست محیطی برای سایر دستگاهها تعیین شده، بیتفاوت نخواهد ماند.
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