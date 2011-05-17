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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۱۸

بانوان مدیر روابط عمومیهای مازندران تجلیل می‌شوند

بانوان مدیر روابط عمومیهای مازندران تجلیل می‌شوند

ساری - خبرگزاری مهر: دبیر شورای روابط عمومی مازندران گفت: همزمان با روز جهانی ارتباطات از بانوان مدیر روابط عمومیهای استان تجلیل می شود.

کمال رستم علی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مراسم گرامیداشت روز روابط عمومی و ارتباطات، چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه در منطقه نمونه گردشگری جوارم برگزار می‌ شود، افزود: این مراسم با حضور جمعی از مدیران دوایر دولتی، روسای بانکها و دانشگاهها، شهرداران و فرمانداران، اصحاب رسانه و مدیران و کارکنان روابط عمومی‌های سراسر استان همراه با  برنامه‌های متنوع در زمینه‌های آموزشی، ورزشی و تفریحی اجرا خواهد شد.

وی افزود: تمامی مدعوان به همراه خانواده ‌های خود در این مراسم دعوت بوده و  با مشارکت مدیر منطقه نمونه گردشگری جوارم تمهیدات مورد نیاز جهت حضور و پذیرایی از مهمانان صورت گرفته شده است.

رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری مازندران، از برپایی دوره آموزشی عکاسی و فیلمبرداری همراه با صدور گواهینامه در این روز خبر داد و افزود: این دوره با همکاری اداره کل فنی و حرفه‌ای استان اجرا خواهد شد.

وی اظهار داشت: شعرخوانی سنتی مازندرانی، انجام حرکات نمایشی توسط یک گروه رزمی، برپایی ایستگاه نقاشی برای کودکان و برگزاری پیاده روی خانوادگی از جمله برنامه‌های مهم ورزشی، فرهنگی و تفریحی در این روز است.

رستم علی تصریح کرد: در این روز مقرر است برای نخستین بار از 14 بانوی مدیر روابط عمومی استان تجلیل شود.

وی افزود: این مراسم با همکاری شورای اطلاع رسانی و شورای روابط عمومی مازندران برگزار می‌ شود.
 

کد مطلب 1313565

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