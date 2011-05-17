کمال رستم علی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مراسم گرامیداشت روز روابط عمومی و ارتباطات، چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه در منطقه نمونه گردشگری جوارم برگزار می شود، افزود: این مراسم با حضور جمعی از مدیران دوایر دولتی، روسای بانکها و دانشگاهها، شهرداران و فرمانداران، اصحاب رسانه و مدیران و کارکنان روابط عمومیهای سراسر استان همراه با برنامههای متنوع در زمینههای آموزشی، ورزشی و تفریحی اجرا خواهد شد.
وی افزود: تمامی مدعوان به همراه خانواده های خود در این مراسم دعوت بوده و با مشارکت مدیر منطقه نمونه گردشگری جوارم تمهیدات مورد نیاز جهت حضور و پذیرایی از مهمانان صورت گرفته شده است.
رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری مازندران، از برپایی دوره آموزشی عکاسی و فیلمبرداری همراه با صدور گواهینامه در این روز خبر داد و افزود: این دوره با همکاری اداره کل فنی و حرفهای استان اجرا خواهد شد.
وی اظهار داشت: شعرخوانی سنتی مازندرانی، انجام حرکات نمایشی توسط یک گروه رزمی، برپایی ایستگاه نقاشی برای کودکان و برگزاری پیاده روی خانوادگی از جمله برنامههای مهم ورزشی، فرهنگی و تفریحی در این روز است.
رستم علی تصریح کرد: در این روز مقرر است برای نخستین بار از 14 بانوی مدیر روابط عمومی استان تجلیل شود.
وی افزود: این مراسم با همکاری شورای اطلاع رسانی و شورای روابط عمومی مازندران برگزار می شود.
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