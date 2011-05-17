تکلیف قهرمان لیگ یک بسکتبال کشور به بازی سوم کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، دو تیم کاله مازندران و شهرداری زنجان در دومین دیدار فینال مسابقات لیگ بسکتبال دسته یک باشگاههای کشور دوشنبه شب در سالن ورزشی شهید سجودی بابل به مصاف هم رفتند، که تیم کاله با نتیجه 68 بر 56 میهمان خود شهرداری زنجان را شکست داد تا دو تیم با انجام دو مسابقه صاحب یک پیروزی شوند.

تیم شهرداری در بازی نخست خود چهارشنبه هفته گذشته در زنجان تیم کاله مازندران را با نتیجه 74 بر65 شکست داده بود.

تیم کاله مازندران که در بازیهای این فصل در بابل بسیار خوب ظاهر شده و اجازه هنرنمایی به هیچ حریفی را نداده با حمایت بیش از هزار تماشاچی بابلی این پیروزی را جشن گرفت.

با برتری تیم کاله مازندران در این دیدار، سرنوشت قهرمان این مسابقات به بازی سوم کشیده شد که عصر سه شنبه در بابل برگزارخواهد شد.

هر تیم بتواند دراین مرحله دو بازی از مجموع سه بازی را به نفع خود خاتمه دهد قهرمان این فصل لیگ دسته یک بسکتبال باشگاههای کشور می شود.

پیش ازاین دو تیم کاله مازندران و شهرداری زنجان با صعود به دیدار پایانی این مسابقات، حضوردر مسابقات فصل آینده لیگ برتر باشگاه های کشور را قطعی کرده بودند.

تیم کاله مازندران تنها نماینده مازندران در رقابتهای امسال لیگ دسته یک باشگاه های کشور است.