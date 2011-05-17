پارک مادر اراک افتتاح می شود

سید مرتضی میری با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: پارک مادر شهر اراک به احترام مقام شامخ مادر طراحی و ساخته شده است که با نصب المانی بسیار زیبا در این پارک در آینده ای نه چندان دور شاهد افتتاح آن خواهیم بود.

وی تصریح کرد: با توجه به ضوابط شهرسازی و اشرافیتی که در محیط پیرامون حاکم شده، امکان احداث فضایی که تنها مختص بانوان باشد، در این پارک ایجاد نشد چرا که پارک مادر ویژه بانوان دارای فاکتورهای خاصی از جمله حصار در اطراف این پارک و مواردی از این قبیل می‌باشد.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از توان بخش خصوصی در ایجاد پارکها اظهارداشت: باید با بهره گیری از ظرفیتهای موجود در بخش خصوصی بستر رشد و توسعه فضای شهری را فراهم کرد.

شهردار اراک افزود: واگذاری امور پارکها به بخش خصوصی از اولویتهای کاری شهرداری اراک در سال 90 است.

سیدمرتضی میری طرح جامع مبلمان شهری را طرحی بسیار خوب و مؤثر عنوان نمود و افزود: با اجرای این طرح احداث فضای سبز، هوشمندسازی ترافیک، خودروهای سریع و ... در دستور کار شهرداری اراک قرار می‌گیرد.