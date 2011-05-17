متولی مشخص ضرورتی برای پایان ناهماهنگیها در حوزه قرآن است

حجت الاسلام حسین علوی مهر مدیر دانشنامه قرآن‌پژوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فعالیتهای حوزه قرآن کریم پس از انقلاب اسلامی چند برابر شده و این امر در تمام فعالیتهای حوزه قرآن قابل مشاهده است.

وی افزود: به طور کلی رویکرد به قرآن درتمام ابعاد از جمله مباحث آموزشی، علمی و پژوهشی گسترده شده است که به عنوان نمونه می توان به تأسیس رشته های علوم قرآنی در مراکز دینی و آموزشی اشاره کرد.

حجت اسلام علوی مهر با تأکید بر اینکه فعالیتهای حوزه قرآن پس از انقلاب اسلامی تا ده ها برابر گذشته افزایش یافته است گفت: برای مثال در حوزه ترجمه قرآن، از دو دهه گذشته در ترجمه، نقد و مباحث ترجمه و همچنین بحثهای اساسی ترجمه روش و مبانی ترجمه و ترجمه های قرآن جهش چند برابر داشته ایم و مجله هایی در رابطه با ترجمه و نقد آن به بهره برداری رسیده است.

وی گفت: در گذشته ترجمه های قرآن بسیار اندک بودند و مباحث روش شناختی اصول و مبانی ترجمه در حد ناچیز مطرح شده بودند و در بحثهای نقد چیزی جز چند مقاله وجود نداشت؛ اما پس از انقلاب تمام این موارد در حد قابل توجهی گسترش پیدا کرده که شایان توجه است.

مدیر دانشنامه قرآن پژوهی با تأکید بر ناهماهنگیها و موازیکاریهایی که در برخی عرصه های فعالیتهای دینی مشاهده می شود تصریح کرد: برخی از این ناهماهنگی ها در حوزه نشر و آموزش مشاهده می شود. یکی از مشکلات ناشران چاپ کتابهای قرآنی مشابه و موازیکاری است. در عرصه چاپ این نوع کتابها به کرات مشاهده شده که کتابهایی با عناوین و مباحث مشترک اما با ناشرین و مؤلفین مختلف به چاپ می رسد. این کتابها دارای یک موضوع، یک نوع نظریه پردازی و مسائل مشترک هستند.

علوی مهر با تأکید بر اینکه هماهنگ کردن حوزه های مختلف قرآنی نیازمند یک بانی خاص و قدرتمند است گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی می تواند متولی این عرصه شده و رهبری این امور را به دست گیرد. وجود هماهنگی بین عرصه های مختلف می تواند از موازیکاری در محتوا جلوگیری کند.

وی تأکید کرد: نشر کتابهای قرآنی در این عرصه باید الگوی بررسی رسانه های مقطع کارشناسی و دکترا را در دانشگاه ها مدنظر داشته باشند. در این فرآیند به شدت تلاش می شود موضوع مشترک و تکراری در رساله ها به تصویب نرسد و همواره عناوین آنها جدید و نو باشند. در کتابهای قرآنی نیز باید به سمت کارهای انجام نشده رفت و بر پاسخ به پرسشهای بی پاسخ جوانان تمرکز کرد.

حجت الاسلام حسین علوی مهر اضافه کرد: متولی حوزه قرآن اگر از قدرت مالی برخوردار باشد می تواند ارتباطات گسترده با تمام مراکز قرآنی داشته باشد، مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی با وجود افراد متخصص در این حوزه می تواند این کار را به عهده بگیرد.