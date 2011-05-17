تغییر کاربری در اراضی داخل تالاب انزلی ممنوع است

امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر از توقف عملیات و توقیف ماشین آلات موجود در زمین های حاشیه کنارگذرانزلی از سوی محیط زیست استان با دستور مقام قضایی خبرداد و افزود: این اقدام به دلیل عدم برخورد سازمان جهاد کشاورزی با تغییر کاربری اراضی کشاورزی داخل تالاب انزلی انجام شده است.

وی اظهارداشت: با استناد به ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، متخلفان طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی به یک ماه تا یک سال حبس و اعاده وضعیت زمین به وضعیت قبل محکوم می شوند.

مدیرکل محیط زیست گیلان گفت: وزارت جهاد کشاورزی مسئول اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغهاست.

وی در ادامه از پلمپ دستگاه زباله سوز بیمارستانی سراوان رشت با دستور مقام قضایی از سوی محیط زیست استان خبرداد.

عبدوس افزود: این جایگاه زباله سوز به دلیل ایجاد آلودگی هوا ناشی از سوخت مازوت و احتراق ناقص و عدم وجود فیلتر مناسب مورد شکایت ساکنان اطراف بود که پس از دریافت شکایت از سوی این اداره کل و صدور دو مرحله اخطاریه و عدم توجه مدیریت واحد به اخطاریه های صادره با هماهنگی مقام قضایی نسبت به پلمپ آن اقدام شد.

وی اظهارداشت: این زباله سوز متعلق به دانشگاه علوم پزشکی گیلان است که کار امحای زباله های عفونی هفت بیمارستان و مرکز آموزشی درمانی شهر رشت را برعهده دارد که روزانه 500 تا 600 کیلوگرم زباله عفونی را نابود می کند.

مدیرکل محیط زیست گیلان گفت: در حال حاضر تعدادی از واحد های بهداشتی - درمانی استان در شهرهای رشت، فومن، تالش، رودسر و انزلی دارای دستگاه زباله سوز هستند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه زباله سوز سراوان رشت فرسوده و از رده خارج است و تعمیر آن مقرون به صرفه نیست.

عبدوس همچنین با بیان اینکه حمل و نقل فرسوده علاوه بر مصرف بیهوده سوخت خودروها به محیط زیست استان آسیب وارد می کند، گفت: راه نجات استان از تنگناهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی از مسیر بازیافت می گذرد.

وی افزود: بازیافت در تمامی زمینه ها از قبیل بازیافت پسماند، بازیافت کاه و کلش، بازیافت خودرو و موتورسیکلت ضمن اشتغالزایی و کاهش هدر رفت ثروتهای ملی در کاهش معضلات و مخاطرات زیست محیطی نقش بسیار برجسته ای دارند.

مدیرکل محیط زیست گیلان خاطرنشان کرد: جایگزین کردن موتورهای کم سر و صداتر با آلایندگی های کمتر و همچنین تعریف بازار برای موتورهای برقی از موارد مهمی است که باید بررسی های لازم صورت گیرد تا خودروها و موتورسیکلتهای منطبق با استاندارد زیست محیطی و بهینه سازی در مصرف سوخت کشور در استان تردد کنند.